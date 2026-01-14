Mutatjuk, min múlik az első új paksi blokk átadásának időpontja

Az oroszországi Kurszkban építendő atomerőmű első betonöntése kapcsán közölt adat jó fogódzó ahhoz is, hogy mikorra várható az első új paksi blokk átadása. A közleményben 2031-es kurszki átadás szerepel, míg Paks II. kapcsán a 2030-as elején várható üzemszerű termelésről szólnak a hivatalos bejelentések. Ez nem ellentmondás, mert a két dátum nem ugyanarra vonatkozik: az átadás és a létesítmény piacra lépése között eltelhet egy év, vagy több is a próbaüzem és az átadás utáni munkák miatt.

Már csinosítják a paksi atomgödröt a betonöntésre / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Orosz projektek: bruttó kilenc év, ebből öt év az építés

Piaci forrásunk szerint egy orosz tervezésű és kivitelezésű atomblokk projektje jellemzően kilenc évig tart a hálózatra kapcsolásig, ebből öt maga az építés. Az építés pedig az első beton öntésével kezdődik. Az erőmű második, illetve további blokkjait az első blokk utáni, illetve a következő években évente adják át. A Világgazdaság sorra vette néhány, a Pakson építendőhöz hasonló blokkok felhúzásának dátumait. Mindenekelőtt a legfontosabbakat, a Paks II. projektéhez leginkább hasonlóakat, amelyek tehát

nyomottvizes (VVER) technológiájúak,

AES-2016-os 3+ generációsak,

1200 megawatt teljesítményűek

és orosz technológiájúak.

Kilenc ilyen blokkot találtunk, ezek építése 2009 és 2022 között indult. Nagyjából ki is jött a projektek kilencéves megvalósítása. Ennyi idő alatt készült el 2017-ben a novovoronyezsi I-es blokk és 2023-ban átadott az osztrocevi (Fehéroroszország) 2-es blokk. Tíz év kellett viszont a második új novovoronyezsi blokkhoz (2019), és mindkét leningrádihoz (2018 és 2021). Voltak gyorsabb megvalósítások is. Az osztroveci első blokkhoz (2013) elég volt nyolc év. Két törökországi egység a nyolcadik, illetve hatodik évében tart, ezeknek már folyik az átadása Akkuyuban. A kilencedik atomerőmű, az egyiptomi El-Dabaa a negyedik éve épül.

A Pakson építendő atomerőmű

a reaktortípus (VVER-1200 / AES-2006),

a technológia (III+ generáció)

és a biztonság (kettős falú védőkonténment, passzív hűtőrendszerek)

alapján leginkább az osztroveci és a leningrádi létesítményekre hasonlít majd. Hivatalosan a leningrádi a paksi beruházás referenciája.