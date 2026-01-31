Átálltak a ritkább üzemanyagcserére Pakson, rögtön rekorderedményt húzott be az atomerőmű
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tavaly 16 terawattórát (TWh) termelt, ami – az év során végrehajtott négy főjavítás mellett is – az erőmű történetének második legmagasabb termelési eredménye volt. 2025-ben fontos lépések történtek az üzemanyagellátás és a működő blokkok üzemidejének további meghosszabbítása érdekében.
Ritkábban kell üzemanyagot cserélni a Paksi Atomerőműben
A Paksi Atomerőműben 2015 végén vezették be az úgynevezet 15 hónapos üzemeltetést, vagyis a korábbi 12 helyett 15 havonként cserélik a reaktorokban az üzemanyagot. E változás az elmúlt időszakban
- évente mintegy 5 százalékkal növelte a termelt villamos energia mennyiségét,
- és 13 százalékkal csökkentette a nagy aktivitású hulladéknak számító kiégett fűtőanyag-kazetták számát.
Korábban mind a négy blokkot le kellett állítani minden évben
A 12 hónapos üzemeltetési ciklus szerint mind a négy blokk minden évben leállt főjavításra. A négy blokk 15 hónapos üzemelésének egy 5 éves, azaz 60 hónapos periódusa van. Négy blokkra vonatkoztatva ez négy egymást követő évben csak 3-3, majd minden ötödik évben 4 leállást jelent. A visszaindulások és leállások teljes üzemidőre vetített száma ezzel 20 százalékkal csökkent, ami a berendezéseket érő tranzienseket is csökkentette, amivel csökkent a rendszerelemek elhasználódása, a szétszerelések, nyomáspróbák miatti igénybevétele, ami kedvezően befolyásolja a várható élettartamukat. Ez jelentős hozzájárulás a további üzemidő meghosszabbításhoz.
A létesítmény reaktorfizikusai által fejlesztett magasabb dúsítású, második generációs üzemanyagkazettákat használó, Innovációs Díjjal is elismert átalakítás nemzetgazdasági szinten is jelentős eredményeket hozott - mutat rá a társaság közleménye.
Az atomerőmű a jogszabályban előírt mennyiségnél nagyobb fűtőanyagkészlettel rendelkezik,
az üzemanyagbeszerzés biztonságosabbá tétele céljából pedig szerződést kötött a Framatome-TVEL közös vállalattal és a Westinghouse vállalattal is.
Az előzetes terveknek megfelelően, rendben halad a További Üzemidőhosszabbítás (TÜH): a műszaki megalapozó dokumentációk készítése jó ütemének köszönhetően 2026-ban indul a TÜH programjának kidolgozása. 2025 végére elkészültek a környezeti vizsgálati programok, elindult a környezeti hatástanulmány összeállítása. Megkezdődött a többletként keletkező kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló konténeres tárolás műszaki előkészítése és beszerzése.
Soron kívüli munka adódott
A Paksi Atomerőmű 3. blokkján 2025. december 29-én az egyik generátor csapágyainál kismértékű rezgésnövekedést, a tekercshőmérséklet méréseknél szintén emelkedést jeleztek a műszerek. A paraméterek az üzemeltetés feltételeinek megfelelő értékeken stabilizálódtak. A hiba beazonosításához a generátor teljesítményét 100 MW-tal csökkentették, majd január 1-én hajnalban leállították.
A leállítás utáni ellenőrzések alapján a generátor egyik alkatrészéből törhetett le egy darab, amely ezután károsíthatta a berendezést. A generátort egyébként néhány hónappal korábban ellenőrizték, és az állapotát megfelelőnek találták. A törést rejtett anyaghiba okozhatta, ezt a későbbi anyagvizsgálatok erősíthetik meg. A közeljövőben megvizsgálják a többi, hasonló alkatrészt is.
Az üzemidő-hosszabbítás során minden fontos alkatrészt ellenőriznek, folyamatosan ellenőriznek és szükség esetén cserélnek.
A karbantartók már javítják a generátort. Váltott műszakban, folyamatosan dolgoznak. A hibát várhatóan 2026. február végére hárítják el. Ezután összeszerelik a generátort, amelyet a segédrendszerekkel együtt üzembe helyeznek. Erre a jelenlegi ütemterv szerint 2026. március 5-ig sor kerül.
Az adatokat már bekérte a miniszter
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a csütörtöki kormányinfón úgy összegzett, „technikai probléma történt, az egyik generátor meghibásodott, megjavítják és újra termelésbe állhat, nukleáris veszélyről nincs szó." Mint rámutatott: „a generátorokat a '80-as évek elején gyártották le, meghibásodott, kijavítják és helyreáll a rend" – Az adatokat már bekértem, húzta alá a miniszter újságírói kérdésre.