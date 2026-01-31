Átálltak a ritkább üzemanyagcserére Pakson, rögtön rekorderedményt húzott be az atomerőmű

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tavaly 16 terawattórát (TWh) termelt, ami – az év során végrehajtott négy főjavítás mellett is – az erőmű történetének második legmagasabb termelési eredménye volt. 2025-ben fontos lépések történtek az üzemanyagellátás és a működő blokkok üzemidejének további meghosszabbítása érdekében.

Húsz évvel később menne nyugdíjba a Paksi Atomerőmű/Fotó: MVM

Ritkábban kell üzemanyagot cserélni a Paksi Atomerőműben

A Paksi Atomerőműben 2015 végén vezették be az úgynevezet 15 hónapos üzemeltetést, vagyis a korábbi 12 helyett 15 havonként cserélik a reaktorokban az üzemanyagot. E változás az elmúlt időszakban

évente mintegy 5 százalékkal növelte a termelt villamos energia mennyiségét,

és 13 százalékkal csökkentette a nagy aktivitású hulladéknak számító kiégett fűtőanyag-kazetták számát.

Korábban mind a négy blokkot le kellett állítani minden évben

A 12 hónapos üzemeltetési ciklus szerint mind a négy blokk minden évben leállt főjavításra. A négy blokk 15 hónapos üzemelésének egy 5 éves, azaz 60 hónapos periódusa van. Négy blokkra vonatkoztatva ez négy egymást követő évben csak 3-3, majd minden ötödik évben 4 leállást jelent. A visszaindulások és leállások teljes üzemidőre vetített száma ezzel 20 százalékkal csökkent, ami a berendezéseket érő tranzienseket is csökkentette, amivel csökkent a rendszerelemek elhasználódása, a szétszerelések, nyomáspróbák miatti igénybevétele, ami kedvezően befolyásolja a várható élettartamukat. Ez jelentős hozzájárulás a további üzemidő meghosszabbításhoz.

A létesítmény reaktorfizikusai által fejlesztett magasabb dúsítású, második generációs üzemanyagkazettákat használó, Innovációs Díjjal is elismert átalakítás nemzetgazdasági szinten is jelentős eredményeket hozott - mutat rá a társaság közleménye.

Az atomerőmű a jogszabályban előírt mennyiségnél nagyobb fűtőanyagkészlettel rendelkezik,

az üzemanyagbeszerzés biztonságosabbá tétele céljából pedig szerződést kötött a Framatome-TVEL közös vállalattal és a Westinghouse vállalattal is.

Az előzetes terveknek megfelelően, rendben halad a További Üzemidőhosszabbítás (TÜH): a műszaki megalapozó dokumentációk készítése jó ütemének köszönhetően 2026-ban indul a TÜH programjának kidolgozása. 2025 végére elkészültek a környezeti vizsgálati programok, elindult a környezeti hatástanulmány összeállítása. Megkezdődött a többletként keletkező kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló konténeres tárolás műszaki előkészítése és beszerzése.