Több száz millió forintért jött házhoz a palackvisszaváltás – volt, aki több ezer dobozt váltott vissza otthon

A házhoz menő palackvisszaváltási megoldás lehetővé teszi, hogy a vásárlók az otthonukból, a rendelésük kiszállításakor adják át az üres palackokat és dobozokat a futároknak. A vásárlók a szolgáltatással 2025-ben összesen 6 030 368 darab italcsomagolást váltottak vissza, aminek összértéke meghaladta a 301 millió forintot.

A cég tavaly vezette be a házhoz menő palackvisszaváltást / Fotó: Kallus György

Tavaly a vásárlók naponta átlagosan 16 500 palackot és dobozt váltottak vissza, ugyanakkor az év legforgalmasabb napján ennek közel duplája került vissza a körforgásba:

2025. december 30-án összesen 32 706 darab italcsomagolást adtak le a vásárlók.

A legerősebb hónap a december volt, közel 615 ezer darab visszaváltott palackkal és dobozzal – közölte a Világgazdasággal az kiszállítócég. Az év során a legtöbb palackot visszaváltó felhasználó összesen 2865 darab italcsomagolást adott át a futároknak.

A házhoz menő palackvisszaváltást a kötelező visszaváltási rendszerhez kapcsolódva vezettük be, hogy a visszaváltás a házhoz rendelés természetes részévé is váljon – mondta el Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

Az online szupermarket 2024. augusztus 1-jén vezette be házhoz menő palackvisszaváltási szolgáltatását, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók a kiszállítás során, otthonukban adják át

az üres palackokat

és dobozokat

a futároknak. Ezzel a megoldással a visszaváltás gyorsan és egyszerűen intézhető otthonról: minden, 50 forintos jelöléssel ellátott italcsomagolás visszaváltható, függetlenül a vásárlás helyétől. A futárok a kiszállításkor átveszik a palackokat és dobozokat, rögzítik őket a rendszerben, a kreditet pedig azonnal jóváírják a vásárlói fiókban.

Van limitje a dobozoknak és a palackoknak

A vásárlók számára ez nem egy nagy egyszeri összeg, de ha egy család havonta csak ezer forintot tesz ily módon félre, az idővel valódi megtakarítássá állhat össze. Azt, hogy szeretnének visszaváltható palackokat átadni, a kiszállításkor jelezhetik a vásárlók. A szállítási kapacitás miatt címenként egy zsák, azaz legfeljebb 10 darab, sérülésmentes italcsomagolást tudnak átvenni a Kifli-futárok alkalmanként.

A MOHU üdvözli azokat a kereskedelmi megoldásokat, amelyek támogatják a palackvisszaváltást, és érdemben hozzájárulnak a kötelező visszaváltási rendszer és a körforgásos gazdaság hatékony működéséhez

– mondta Bozóki Csaba, a MOHU Intézményi Hulladékmenedzsment Igazgatója. A házhoz menő palackvisszaváltás nemcsak a csomagolások újrahasznosítását segíti, de időt és energiát is megtakarít a vásárlók számára.