Kiderült, miért hiúsult meg a nagy pályaudvarok megújítása – a számvevőszék szerint ezer sebből vérzett az elképzelés

Hivatalossá vált, hogy az ország legnagyobb pályaudvarai belátható időn belül nem lesznek teljesen felújítva, illetve a hozzátartozó ingatlanok nem kapnak új funkciókat, pedig Lázár János miniszterségének ez volt az egyik fő vállalása.

Meghiúsult a nagy pályaudvarok megújítása / Fotó: Tumbász Hédi / Mediaworks

Az építési és közlekedési miniszter az év eleji közlekedésinfón úgy fogalmazott, hogy a Fideszen belül „állampárti megközelítés uralkodott el” a nagy pályaudvarok magánosításáról. Szerinte a projekt most mellékvágányon van, de nem került le teljesen a napirendről.

Lázár János szerint van néhány nagy pályaudvar, amelynek

felújítása külső tőke nélkül nem lehetséges, mert akkora pénzbe kerülne.

„Az Állami Számvevőszék a lábát lejárta, hogy megmattolja” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: nyilván a témában felütötték a fejüket az ingatlanfejlesztők, hiszen ez egy óriási üzlet. „Valakik úgy csűrték-csavarták, hogy ne tudjak ezzel elindulni. Ennyi történt idáig. Az ÁSZ biztos részt vett benne” – fejtegette.

Hét nagy pályaudvar megújítása volt a tét

A miniszter még 2024 végén jelentette be, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemeltetné a nagy pályaudvarok ingatlanjait. Lázár János a Világgazdaság kérdésére akkor elmondta, hogy a pályaudvar-fejlesztés nem koncessziós formában, hanem közös üzletben lenne megvalósítva.

Az eredeti terv szerint összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vontak volna be befektetőket:

a Keleti,

a Nyugati,

a Déli,

a Kelenföldi pályaudvar,

illetve

a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomás

esetében.

A pályáztatásban összesen 89 hektárnyi terület került volna értékesítésre.

Az említett fejállomások közül a Nyugati több szakaszban, a Keleti pályaudvar részleges felújításon esett át – az utóbbi esetében a kínai vonatok miatt is újabb munkálatok indultak el –, azonban teljes körű rekonstrukcióra egyik nagy pályaudvar esetében sem került sor.

Lázár János később úgy fogalmazott, hogy

vannak olyan vasúti pályaudvarok, amelyeket át lehetne alakítani kereskedelmi központokká.

Hozzátette, maradna részben a vasúti funkció, például a Déli pályaudvar esetében is, ahol a „fölösleges területeket” lehetne kereskedelmi célra hasznosítani.