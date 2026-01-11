Deviza
Gyöngyös
hóhelyzet
parkolás

Egyre több városban ingyenes a parkolás a hó miatt

Miskolc, Székesfehérvár és Kecskemét után már Gyöngyös is úgy döntött, hogy nem kell fizetni a parkolásért. A parkolás azért lesz ingyen, hogy a helyiek könnyebben tudjanak közlekedni és ellensúlyozzák a kiesett parkolóhelyeket.
K. B. G.
2026.01.11, 12:18
Frissítve: 2026.01.11, 12:39

Újabb magyar város döntött úgy, hogy a hóhelyzet miatt ingyenessé teszi a parkolást, így január 10. és 18. között Gyöngyösön sem kell fizetniük az autósoknak. A város vezetése szerint ugyanis a hóeltakarítás során a letakarított hótömegek jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, így a használható férőhelyek száma jelentősen csökkent.

Fotó: Mediaworks

A döntés célja, hogy megkönnyítse a helyiek közlekedését és ellensúlyozza a kiesett parkolókapacitást. 

Gyöngyös polgármestere, Szókovács Péter hangsúlyozta, hogy a városüzemeltetés folyamatosan dolgozik a közlekedési útvonalak és járdák síkosságmentesítésén, valamint a hóeltakarításon, de a rendkívüli időjárási helyzet miatt további lépésekre volt szükség – írja a Blikk.

A Facebookra feltöltött videójában a polgármester elmondta, hogy a közlekedés biztonsága továbbra is kiemelten fontos, ezért arra kérte az autósokat, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is tartsák be a KRESZ előírásait, különösen a parkolás során.

A város egész területén ingyenes a parkolás, aminek az a célja, hogy a hótömegek által elfoglalt parkolóhelyek miatt kialakult helyzetet enyhítse.

A döntés nem egyedülálló: már több hazai nagyvárosban hoztak hasonló döntést. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét első embere is erről számolt be a napokban, míg Miskolcon nemcsak a parkolás, de a tömegközlekedés is ingyenes a hóhelyzet miatt.

Vasárnap hajnalban egy összeáramlás mentén többfelé lehet hózápor a Duna–Tisza-közén. Napközben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól ismét növekszik a felhőzet, és bárhol szállingózhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz, nehéz lesz a közlekedés. Folytatódik az igen hideg idő: reggel mínusz 10, délután mínusz 4 fok várható.

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat (akár 5-7 centiméter friss hó eshet), míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet. Ismét téli útviszonyokra készülhetünk.

Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak délnyugaton bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: északkelet felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet. Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.

Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nulla fok körül alakul a csúcsérték.

