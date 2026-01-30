Feltámad a legendás magyar szocialista márka? Egy ország rajongott érte, most valami történik a háttérben – ebből még nagy meglepetés lehet
Újabb lépést tehet a pécsi kézműves hagyomány intézményes védelme felé a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, miután kezdeményezte a „Pécsi Kesztyű” megjelölés védjegyoltalmi bejegyzését. A kamara tájékoztatása szerint az eljárás már elindult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, miközben Pécs polgármesteréhez is kérelmet nyújtottak be a város nevének használatával összefüggésben.
A kezdeményezés célja, hogy a „Pécsi Kesztyű” megjelölés jogi értelemben is védetté váljon, és azt a jövőben kizárólag ellenőrzött keretek között, védjegyhasználati szerződések alapján használhassák azok a pécsi vállalkozások, melyek megfelelnek a hagyományos kesztyűkészítés szakmai és minőségi követelményeinek. A kamara szándéka szerint
nem egyetlen gyártó vagy termékcsalád kerülne előtérbe, hanem maga az elnevezés válna közös, minőségi megjelöléssé.
Pécs önkormányzati rendelete értelmében a „Pécs” név – akár rövidített, akár toldalékos formában – csak előzetes engedéllyel használható termékmegjelölésekben, védjegyekben és elnevezésekben. A szabályozás ugyanakkor kivételt tesz azokkal a köztestületekkel, melyek székhelye vagy telephelye Pécs közigazgatási területén található, így a kamara számára a névhasználat jogi akadályba nem ütközik.
Fontos ugyanakkor, hogy a „pécsi kesztyű” elnevezés a múltban soha nem létezett önálló, egységes márkaként. Bár a városhoz kötődő kesztyűgyártás országos és nemzetközi elismertséget szerzett, a termékek mindig konkrét cégekhez és tulajdonosokhoz kapcsolódtak: a névhasználatban rendszerint szerepelt egy vállalatnév vagy családnév, melyhez a „pécsi” jelző társult. A mostani védjegyoltalmi kezdeményezés egyik lényeges célja éppen az lehet, hogy
a „Pécsi Kesztyű” először váljon valódi, jogilag egységes márkanévvé,
mely független az egyes gyártók tulajdonosi hátterétől, mégis közös minőségi és hagyománybeli tartalmat képvisel.
Nagy múltra tekint vissza a pécsi kesztyű
A kezdeményezés hátterében egy hosszú és sokszor megszakított ipartörténeti folyamat áll. A pécsi kesztyűgyártás a 20. század második felében élte fénykorát, ám a rendszerváltást követően a szektor gyors hanyatlásnak indult. A szovjet piac eltűnése, az inflációs környezet és a tőkehiány következtében a korábbi nagyüzemi struktúra felbomlott, a meghatározó gyárakat feldarabolták vagy felszámolták.
A Hunor Pécsi Kesztyűgyár története jól példázza ezt az átalakulást. Az 1990-es évek elején még több mint ezer főt foglalkoztató vállalat néhány éven belül csődbe jutott, majd tevékenységi körök szerint feldarabolták, végül felszámolták. A tömegtermelés visszaszorulásával párhuzamosan kisebb manufaktúrák jöttek létre, melyek már nem a mennyiségi piacot célozták, hanem a kézműves minőséget és a prémium szegmenst.
Ezek a műhelyek a 2010-es évekre szakmai közösséggé szerveződtek, létrejött a Pécsi Kesztyű Klaszter, és megindult az egységes szakmai értékrend kialakítása.
A termelési volumenek ugyan töredékére estek vissza a korábbi évtizedekhez képest, de a hangsúly egyre inkább a kézműves technológiára, az egyedi formavilágra és a hagyományra került.
Ebben a folyamatban jelenthet új szintet a „Pécsi Kesztyű” védjeggyé tétele. A bejegyzett védjegy egyszerre szolgálhat jogi védelmet, minőségbiztosítási eszközt és marketingalapot, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a pécsi kesztyűgyártás hosszú idő után először egységes név alatt jelenjen meg a piacon. A kamara tervei szerint a megjelölés használata nem automatikus jog lenne, hanem szakmai megfeleléshez kötött, ami hosszabb távon erősítheti a pécsi kézműves hagyomány piaci hitelességét.
Nem is akármelyik hollywoodi filmben kapott helyet pécsi kesztyű
A pécsi kézműves hagyomány nemcsak itthon, hanem a nemzetközi filmiparban is megjelent: a Dűne: Második rész több szereplője magyar gyártású kesztyűket viselt. A kellékeket a Pécsi Gloves International készítette, amely a Karma Pécsi Kesztyű gyártója, és korábban is számos prémium megrendelésen dolgozott. A vállalat szerint a produkció lehetőséget adott arra, hogy egy nagyszabású nemzetközi projektben mutassák meg a pécsi kesztyűkészítés szakmai színvonalát, kihasználva a magyarországi forgatás helyi beszállítói döntéseit.
A kesztyűk tervezése során kiemelt szempont volt, hogy azok vizuálisan illeszkedjenek a film világához,
miközben a színészek számára kényelmesek és praktikusan használhatók maradjanak. A PGI nemzetközi jelenléte ezzel nem ért véget: a cég korábban más filmprodukciók mellett olyan rangos eseményeken is dolgozott, mint a Super Bowl, ahol világsztárok háttértáncosainak készítettek kesztyűket.