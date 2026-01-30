Feltámad a legendás magyar szocialista márka? Egy ország rajongott érte, most valami történik a háttérben – ebből még nagy meglepetés lehet

Újabb lépést tehet a pécsi kézműves hagyomány intézményes védelme felé a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, miután kezdeményezte a „Pécsi Kesztyű” megjelölés védjegyoltalmi bejegyzését. A kamara tájékoztatása szerint az eljárás már elindult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, miközben Pécs polgármesteréhez is kérelmet nyújtottak be a város nevének használatával összefüggésben.

Feltámad a legendás magyar szocialista márka? Egy ország rajongott a pécsi kesztyűért, most valami történik a háttérben – ebből még nagy meglepetés lehet / Fotó: Régi Pécs / Facebook

A kezdeményezés célja, hogy a „Pécsi Kesztyű” megjelölés jogi értelemben is védetté váljon, és azt a jövőben kizárólag ellenőrzött keretek között, védjegyhasználati szerződések alapján használhassák azok a pécsi vállalkozások, melyek megfelelnek a hagyományos kesztyűkészítés szakmai és minőségi követelményeinek. A kamara szándéka szerint

nem egyetlen gyártó vagy termékcsalád kerülne előtérbe, hanem maga az elnevezés válna közös, minőségi megjelöléssé.

Pécs önkormányzati rendelete értelmében a „Pécs” név – akár rövidített, akár toldalékos formában – csak előzetes engedéllyel használható termékmegjelölésekben, védjegyekben és elnevezésekben. A szabályozás ugyanakkor kivételt tesz azokkal a köztestületekkel, melyek székhelye vagy telephelye Pécs közigazgatási területén található, így a kamara számára a névhasználat jogi akadályba nem ütközik.

Fontos ugyanakkor, hogy a „pécsi kesztyű” elnevezés a múltban soha nem létezett önálló, egységes márkaként. Bár a városhoz kötődő kesztyűgyártás országos és nemzetközi elismertséget szerzett, a termékek mindig konkrét cégekhez és tulajdonosokhoz kapcsolódtak: a névhasználatban rendszerint szerepelt egy vállalatnév vagy családnév, melyhez a „pécsi” jelző társult. A mostani védjegyoltalmi kezdeményezés egyik lényeges célja éppen az lehet, hogy

a „Pécsi Kesztyű” először váljon valódi, jogilag egységes márkanévvé,

mely független az egyes gyártók tulajdonosi hátterétől, mégis közös minőségi és hagyománybeli tartalmat képvisel.

Nagy múltra tekint vissza a pécsi kesztyű

A kezdeményezés hátterében egy hosszú és sokszor megszakított ipartörténeti folyamat áll. A pécsi kesztyűgyártás a 20. század második felében élte fénykorát, ám a rendszerváltást követően a szektor gyors hanyatlásnak indult. A szovjet piac eltűnése, az inflációs környezet és a tőkehiány következtében a korábbi nagyüzemi struktúra felbomlott, a meghatározó gyárakat feldarabolták vagy felszámolták.