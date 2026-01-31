Deviza
EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0% EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
műanyag
kutatás
PET-palack

Valami nagyon nem stimmel a PET-palackokkal: sokkal nagyobb baj lehet, mint a rögzített kupak – riasztó, ami most kiderült

Káros anyagokat talált egy kutatás. Egyelőre nem kell félni a PET-palackok használatától, azonban vannak helyzetek, amiket mindenképpen kerülni kell.
VG
2026.01.31, 06:54
Frissítve: 2026.01.31, 06:57

Miközben a fogyasztók többsége talán még meg sem barátkozott a lecsavarhatatlan kupakokkal, egy friss kutatás egy újabb, és még bosszantóbb tényre hívta fel a figyelmet. Az amerikai tanulmány részletesen bemutatja, hogy a PET-palackok, legyen szó akár új vagy újrahasznosított üvegről, olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek az italunkba is kerülhetnek – írta a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál.

PET-palack
Valami nagyon nem stimmel a PET-palackokkal / Fotó: Lucian Coman / Shutterstock

A Royal Society of Chemistry tudományos folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, egészen pontosan Kalifornia és Michigan államban a legtöbb friss és újrahasznosított flakon tartalmaz valamilyen mérgező anyagot.

Ezek a káros anyagok nem szándékosan kerülnek a palackokba, hanem a többségük a gyártási vagy újrahasznosítási folyamat során keletkezik. A hírek minden bizonnyal több vásárlót is elbizonytalanítanak, mivel ezek a vegyi anyagok a fogyasztás esetén rákhoz, hormonális problémákhoz vagy reproduktív betegségekhez is vezethetnek.

A kutatók összesen 26 különböző PET-palackot vizsgáltak és ezekben csaknem 30 szennyező anyagot találtak, közöttük 12 mérgező műanyag-adalékanyagot és hat szerves foszfátot.

Mit nem csináljuk a PET-palackokkal?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy valóban veszélyesek-e az egészségre a PET-palackok. Habár a kutatás rávilágított a veszélyes vegyi anyagok italokba kerülésére, azonban a mindennapi használat során, a megfelelő hőmérsékleten és tárolási körülmények mellett használt üvegekben a kioldódó anyagok mennyisége nagyon alacsony, így tanulmány szerint egyelőre nincs ok a pánikra. A legtöbb hosszú távú vizsgálat szerint nem mutatható ki mérhető egészségkárosító hatás hétköznapi fogyasztás mellett.

Ugyanakkor előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek problémákat okozhatnak. Az alábbiakat mindenképpen érdemes elkerülni:

  • A palackokat ne hagyjuk különösen forró helyen hosszabb időre, például nyáron az autóban se. A magas hőmérséklet ugyanis felgyorsíthatja a káros anyagok kioldódását.
  • Karcos, repedt vagy elhasználódott palackokból könnyebben oldódhatnak ki anyagok. Erre mindenképpen érdemes odafigyelnünk.
  • Ne tároljunk forró italokat a műanyag palackokban.
  • Amennyiben aggályaink vannak, inkább használjunk alternatív csomagolást, például üveget vagy alumínium palackokat.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
519 cikk

Országszerte

Országszerte
1109 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu