Januári rezsistop: Tudta? Az MVM nem mindenkinek 30 százalékot térít meg, hanem 7 ezer forintot fizet – nekik jár automatikusan a pénz

Az elmúlt napok attól hangosak, hogy a rendkívüli hideg miatt elszálltak a rezsiszámlák, ezért a kormány közbelépett. Az MVM januárra egyszeri, 30 százalékos rezsikedvezményt ad az áram- és gázfogyasztásból. Most viszont új részletek jelentek meg, így például kiderült, hogy kinek jár automatikusan a jóváírás, és hol kell nyilatkozni, hogy ne maradjunk le a kedvezményről.

Rezsistop: az MVM nem mindenkinek 30 százalékot térít meg, hanem 7 ezer forintot fizet / Fotó: pikselstock / Shutterstock

Országos adatok szerint a földgázfogyasztás januárban

mintegy 30 százalékkal haladta meg az átlagos szintet,

ami sok háztartásnál jókora többletterhet jelentett volna a számlákban. A kormány ezért a rezsistophoz 50 milliárd forintos forrást rendelt, hangsúlyozva, hogy az intézkedés egyszeri, és kizárólag a rendkívüli időjárás okozta csúcsfogyasztás kezelését szolgálja.

A januári könnyítés több millió háztartás számára jelenthet érezhető segítséget a téli időszak legdrágább hónapjában. A kabinet ugyanakkor jelezte: a hosszabb távú rezsipolitika nem változik, a mostani lépés nem jelent általános szabálymódosítást.

Rezsistop: hogyan kell igényelni?

Az MVM friss tájékoztatása szerint a kedvezmény valamennyi lakossági ügyfél számára elérhető, függetlenül attól, milyen fűtési vagy számlázási módot használ.

Az érvényesítés módja azonban eltérő lehet.

A földgázzal fűtő háztartások esetében a kedvezmény automatikusan jár, külön ügyintézésre nincs szükség. A szolgáltató az ügyfeleknél korábban rögzített elszámolási mód alapján határozza meg a januárra jutó fogyasztást, majd ezt az idei országos fogyasztásnövekedéshez igazítva számolja ki az egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt. A havi diktálással fizetőknél a januárban ténylegesen elfogyasztott földgáz 30 százaléka kerül jóváírásra. Az egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázást választó ügyfeleknél a legutóbbi elszámolószámla adatai szolgálnak alapul. A villamos energia esetében a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozat szükséges, amelyet 2026. április 30-ig lehet megtenni. Az MVM a szükséges dokumentumokat megküldi az érintetteknek, de az ügyintézés online is elvégezhető. Az áramkedvezmény azoknak jár, akik más rezsistopos támogatást nem vesznek igénybe. Amennyiben rendelkezésre áll diktált vagy távleolvasott mérőadat, a szolgáltató a januári villamosenergia-fogyasztás 30 százalékának megfelelő mennyiséget írja jóvá a számlában. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek külön könnyítésben részesülnek: számukra az MVM egyszeri, 7 ezer forintos támogatást biztosít. A távhővel fűtő háztartások esetében a kedvezményt nem az MVM, hanem a helyi távhőszolgáltatók érvényesítik saját elszámolásaikban.

MVM januári számlái: be kell fizetni, vagy nem?

A szolgáltató azt is jelezte, hogy