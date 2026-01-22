Januári rezsistop: bejelentést tett az MVM, azonnal leállította a számlázást – ezt kell most tennie az ügyfeleknek

Januári rezsistopot jelentett be a kormány. A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól. Ezen döntés értelmében az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését – jelentette be közleményében az MVM.

Az MVM azonnal reagált a januári rezsistopra / Fotó: MVM

A vállalat hozzátette, hogy mivel a további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért arra kérik ügyfeleiket, hogy várják meg részletes tájékoztatást, abban az esetben is, ha esetleg már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt, és akkor is, ha a napokban kapnak már korábban kiállított számlát az MVM-től.

Januári rezsistopot vezetett be a kormány – jelentette be Orbán Viktor szerdán. A miniszterelnök közölte, hogy ennek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült. A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.

„Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Az energiarendszer felkészült az extra terhelésre

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.

Az Energiaügyi Minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A magyarországi gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.