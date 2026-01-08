Deviza
havazás
téli árucikk
szánkó
hiánycikk
piactér

Szánkóhiányt hozott a havazás, felpörgött a téli árucikkek forgalma

Vélhetően kevesek által várt fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: több kereskedőnél hiánycikk lett számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is. De a szánkók mellett fogyóban vannak a téli ruházati termékek is a boltokból.
VG
2026.01.08, 14:17

Az Origo összeállításában azt írja, hogy a téli időjárás előre nem látható fejleményt hozott a kiskereskedelemben: ha tényleges áruhiány egyelőre nem is, de készlethiány alakult ki több árucikkből, például szánkóból, egyes téli holmik forgalma pedig ugrásszerűen megnőtt a havazás napjaiban a boltokban. A lap azt írja, hogy a havazás kiskereskedelmi értelemben egyik nagy nyertese kétségen kívül a szánkópiac: talán még az évek óta kirobbanó formában lévő nemesfém ára sem produkált olyan mértékű erősödést néhány nap, néhány hét leforgása alatt, mint a szánkóké.

szánkó
Számos kereskedőnél hiánycikk van szánkóból, miután megnőtt azokra a kereslet az elmúlt napok havazásai miatt (illusztráció)
Fotó: Vendel Lajos

Van, ahol hiába is keresnénk szánkót

Az Origónak a győri Decathlonban azt mondták, hogy mindennap érkezik áruházi készletre szánkó, de bármennyit kerül azokból az üzlettérbe, a nap végére mindegyik elfogy. A nyugat-magyarországi nagyváros körzetében már a Facebook népszerű piacterén, a Marketplacen sem lehet hozzájutni Győrben vagy közelében szánkóhoz.

„Szánkó sehol nem elérhető az üzleteinkben, vidéken sem” – mondták az Origónak a Decathlonnál, megerősítve az elmúlt napokban kialakult képet, hogy a szánkóhiány országos méreteket ölthet. Az áruházláncnál elképesztő szánkóforgalmat hozott az elmúlt szűk két hét, nagyjából 8 ezer darab eladott szánkóval.

Nehéz szánkót beszerezni online is, legyen szó akár új, akár használt termékről. Az Árukereső online piactér friss tájékoztatása szerint 

  • a szánkók mellett
  • a hólapátokra is nagyon intenzív a kereslet portáljukon. 

Adataik szerint a hó eltakarítására szolgáló hólapátokat az előző héthez képest több mint 62-szer többet kutatták a fogyasztók (s egyes üzletekben, sőt, nagyvárosokban hiánycikk lett azokból is). A nagy havazásban hirtelen slágertermékké vált szánkókat, bobokat és csúszkákat pedig 61-szer többen keresték. Hozzá kell tenni azt is, hogy cikkünk készítésekor az online piactéren kényelmesen lehetett válogatni a szánkók között, bár a 20-20 ezer forintos árkategóriában mozgó hagyományos szánkók legtöbb eladója szlovákiai kereskedő, így annak, aki onnan vásárol, számolni kell a szállítási idővel is.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

