Szegedi BYD-gyár: annyian járnak majd külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról

Külön gyorsítósávot kapnak a röszkei közúti átkelőhelyen azok a vajdasági magyar munkavállalók, akik a határ túloldalán, a szegedi BYD-gyárban fognak dolgozni – erről beszélt csütörtök este Botka László, Szeged polgármestere, aki egy közéleti rendezvényen árulta el, hogy különösebb hírverés nélkül, de januárban elindult a próbagyártás az üzemben.

Máris brutális hatása van a szegedi BYD-gyárnak

A városvezető szerint a BYD már 960 munkavállalót vett fel szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. Ugyanakkor számítanak munkavállalókra

Szeged vonzáskörzetéből,

a többi közt Makó térségéből,

valamint a Vajdaság északi részéből.

Utóbbiak számára kívánja megkönnyíteni a határon való átkelést a kormány azzal, hogy külön sávot kapnak a röszkei határon. Botka László elmondta azt is, lesznek külföldi, ázsiai vendégmunkások a gyárban. Az SZTE-n azonban jelenleg is több mint 5 ezer külföldi hallgató tanul, akik jelentős része Európán kívülről érkezett, a szegedieknek nincs különösebb problémájuk velük. A városban élők már az 1970-es, 80-as évektől a magyar átlagnál jobban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nem csak európaiak vesznek részt a város mindennapi életében. Vendégmunkásokra és a vajdasági magyarokra már csak azért is szükség lesz a gyárban, mert Szegeden gyakorlatilag elfogyott a szabad munkaerő. A munkanélküliségi ráta Botka szerint mindössze 1,3 százalék a városban, ami országosan is a legalacsonyabb érték.

A Világgazdaság kereste a BYD-t, hogy megerősítik-e Botka László értesüléseit a próbagyártás elindításáról, ám érdemben nem kívántak reagálni.

Harmadik féltől származó értesüléseket nem kommentálunk

– mondták szűkszavúan, majd figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke korábban elmondott szavait. A szakember novemberben jelezte, a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.

A felfutási szakasz, valamint a teljes termelés 2026 második negyedévében indul.

Az építkezés és az üzem indulásának előkészítése tehát a tervek szerint halad. „A kommunikációs ütemtervünkkel összhangban a gyártás fontos mérföldköveinek eléréséről folyamatosan tájékoztatják a sajtó képviselőit” – tették hozzá.