Döntött az óriás cég: Magyarországon építi fel új szolgáltató központját – a BMW és a Mercedes is profitál a beruházásból

Az egyik vezető autóipari beszállító Magyarországról is menedzselni akarja a kelet-európai régiót. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a vállalat kapacitást bővít, és új kutatás-fejlesztési funkciókat is hoz.
VG
2026.01.23, 12:15
Frissítve: 2026.01.23, 12:43

„Azért ne felejtsük el, hogy miközben háború dúlt, és mindenféle válsággal szembesültünk, ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt” – írta Szijjártó Péter pénteken a Facebookon.

Döntött az óriás cég: Magyarországon építi fel új szolgáltató központját / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ma Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában, és „bár csapkodnak a villámok a fejünk fölött, nem csupán sikerült megalkotni a rezsicsökkentést, hanem meg is tudtuk védeni”.

Itt, Mosonszolnokon az indiai Motherson vállalat bővíti a kapacitást, és hoz új kutatás-fejlesztési funkciókat

– írta Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy a BMW és a Mercedes gyárai számára készítenek visszapillantó tükörbe épített vizuális rendszereket, és kezdik meg a mesterséges intelligencián alapuló érzékelők fejlesztését. 

Az indiai vállalat emellett új szolgáltató központokat is létrehoz, így az egész kelet-európai térség mérnökségi, informatikai és pénzügyi kiszolgálását is Magyarországról fogják elvégezni. 

A Motherson az egyik vezető autóipari beszállító. Több mint 200 ezren dolgoznak a cégnek, és 47 országban rendelkeznek több mint 420 érdekeltséggel.

Az autóipari beszállító cégcsoport száz új munkahelyet teremtett, amikor Túrkevén is végrehajtott egy beruházást. Az akkori projekt ötmilliárd forintba került. 

Szijjártó Péter korábban elmondta: az SMG vállalatcsoport műanyag fröccsöntött alkatrészekre specializálódott része, a MATE (Motherson Automotive Technologies and Engineering) beruházásához a magyar kormány 1 milliárd 480 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Mosonszolnokon az indiai Motherson vállalat bővít kapacitást és hoz új kutatás-fejlesztési funkciókat / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Korábban arról is írtunk, hogy folytatódtak az óriási beruházások a magyar autógyártásban, és az év az elektromos átállás jegyében telt el. A magyarországi autóipari beruházások közül már felavatták a BMW debreceni gyárát, jelentős bővítést hajtott végre a Mercedes a kecskeméti üzemében, és hamarosan a BYD szegedi gyártóbázisán is megindulhat a termelés. 

Évente egymillió autót fogunk gyártani, amivel egy szűk elitklubba lépünk be.

Szeptemberben Debrecenben átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW-gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.

A kínai BYD első európai gyárának felépítése Magyarországon stratégiai fontosságú a villanyautó-gyártásban. A BYD szegedi beruházásának költsége mintegy 2 ezermilliárd forint, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
 

