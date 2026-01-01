Deviza
Jól kezdődik az év a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák számára: jelentős pluszpénz jár mától

2026. január 1-jétől fokozatosan bevezetik a két gyermeket nevelő édesanyák szja-mentességét Magyarországon. Első körben, január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Egy átlagos keresetű kétgyermekes anya így havonta mintegy 103 ezer forinttal, évente 1,2 millió forinttal tarthat meg többet.
VG
2026.01.01, 15:50

A 2010 utáni gazdaságpolitika középpontjában a munka alapú társadalom és a családok támogatása áll. Ennek összekötő eleme az édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése.

Az szja-mentesség életkori határát ezt követően minden évben emelik majd. (illusztráció) Fotó: Hollie Santos / Unsplash
Az szja-mentesség életkori határát ezt követően minden évben emelik majd:

  • 2027. január 1-től a 40–50 éves kétgyermekes édesanyák (110-120 ezer fő, 231 milliárd forintos költségvetési hatás),
  • 2028-tól az 50–60 évesek (210-230 ezer fő, 248 milliárd forint),
  • 2029-től pedig a 60 év felettiek élhetnek az szja-mentességgel (100-110 ezer fő, 124 milliárd forint).

Ez azt jelenti, hogy 2029-re valamennyi kétgyermekes anya adómentessé válik (vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként), amennyiben teljesülnek a támogatás feltételei (legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult két gyermek után, vagy aktívan neveli őket). Összesen körülbelül 530-580 ezer kétgyermekes édesanyát érinthet az intézkedés hosszú távon - derült ki az Oeconomus elemzéséből.

image

A mentesség kizárólag a munkából származó jövedelmekre (munkabér, vállalkozói jövedelem stb.) vonatkozik. A többgyermekes anyáknak járó szja-mentességnek nincs jövedelmi korlátja, azaz az adott hónapban vagy évben megszerzett teljes, keresőtevékenységből származó jövedelemre igénybe vehető, életük végéig.

Aki az szja-kedvezményt igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének.

Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2026. január 1-től, így a kedvezmény már a februárban utalt januári fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény az idei szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmény(ek) révén, hogy alakul a nettó jövedelem.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

