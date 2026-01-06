Fordul a kocka: hatalmas összeg ütheti a tanárok markát — a különleges tantárgyakat oktató tanárok extra támogatásban is részesülnek

Soha nem látott értékű ösztöndíj érkezik a tanárképzésbe. Folyamatban a Klebelsberg Ösztöndíj Pályázat a 2025–26-os tanévre – közölte Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a Facebook-oldalán.

Az államtitkár elmondta: a megújított pályázati rendszerben a korábbi 25-50-75 ezer forintos kategóriákat már a tavalyi évben felváltotta az osztatlan és osztott tanárképzésben, valamint a tanító alapképzésben tanulók számára biztosított 100, illetve 150 ezer forintos ösztöndíj-kategória. A magasabb összeg azok számára érhető el, akik kevésbé népszerű szakterületet választanak, vagy hátrányos helyzetű térségben vállalnak munkát a diploma megszerzését követően.

Az idei tanév ismét hoz újdonságokat az ösztöndíjpályázatban. A Tanítsunk Magyarországért programban is részt vevő fiatalok ösztöndíj-kiegészítésben részesülnek, ami félévente plusz 250 ezer forint támogatást jelent. A pályázatok benyújtására 2026. január 20-ig van lehetőség, amelyhez a felhívás a Klebelsberg Központ honlapján érhető el. A kormány célja, hogy minél többen válasszák a tanári hivatást, és hosszú távon erősítsék az iskolák, szakképző intézmények szakmai közösségeit. A Klebelsberg-ösztöndíjprogram ehhez most minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt.

– nyilatkozta az államtitkár.

A szakképzések részesültek támogatásban korábban

Varga-Bajusz Veronika korábban kifejtette, hogy a felsőoktatási dolgozók otthonteremtési támogatásban részesülhetnek.

Egy újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak. Megjelent az otthontámogatásról szóló kormányrendelet. Mostantól több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozó és közel 30 ezer szakképzésben dolgozó részesülhet ebben az otthonteremtési támogatásban. Támogatás igényelhető lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához.

Hozzátette, hogy mindez a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhető mostantól.