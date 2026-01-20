Nagy bejelentést tett a Telekom: mától átköltözteti az ügyfelei egy részét a Yettel hálózatára – ez a magyarázat

A Magyar Telekom és a Yettel megállapodása értelmében 2026. január 20-tól a Telekom fokozatosan áttereli ügyfeleinek 2G-forgalmát a Yettel országos rádiós hozzáférési hálózatára. A lépéssel a Telekom ügyfelei továbbra is a megszokott minőségben használhatják a 2G-szolgáltatást, a változás semmilyen formában nem érinti a Yettel-ügyfelek kiszolgálását. A megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G-kapacitásukat is – közölte a vállalat kedden.

A Telekom átköltözteti az ügyfelei egy részét a Yettel hálózatára / Fotó: Alekszandr Fedoszov / Shutterstock

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében 2026. január 20-tól a Magyar Telekom ügyfeleinek 2G-hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén. Az átállás a tervek szerint 2026. április 1-jéig befejeződik.

Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban: a Telekom-előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.

„Az együttműködés biztosítja a szolgáltatás folytonosságát, ráadásul a forgalom átterelése a hálózat gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetését is lehetővé teszi számunkra. A felszabaduló frekvenciákat ugyanis a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G-hálózat fejlesztésére fordíthatjuk. Folytatjuk az 5G-lefedettség kiépítését, év végig lakosságszám-arányos kültéri 5G-lefedettségünket 99 százalékra növeljük, hogy ügyfeleink számára a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújthassuk. A 2G mobil hozzáférési megállapodás tehát logikus lépés hálózatmodernizációs folyamatunkban, egyben üdvözlendő példa az együttműködésre” – mondta Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

„A Yettel hálózata a nagy kapacitású 4G- és a szupergyors 5G-technológiákra épül, amelyek forgalma dinamikusan nő. Ez a fejlődés és a hálózatunk robusztus kapacitása, minősége és sokoldalúsága teszi lehetővé, hogy a megállapodás szerint egyszerre tudjuk kiszolgálni saját és a Telekom 2G-t használó ügyfeleit. Együttműködésünk úttörő megoldás Európában, számítunk rá, hogy ez a gyakorlat más országokban is elterjed majd” – tette hozzá Dávid Zoltán, a Yettel stratégiai vezérigazgató-helyettese.