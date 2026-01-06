Deviza
termálfürdő
gyógyfürdő
gyógyfürdőzés

Hatalmas árcsökkenést jelentett be egy hazai termálfürdő

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő. A szegedi Aquapolis Napfényfürdőben történő árváltozások minden korosztályt kedvezően érintenek. Mutatjuk, miként változnak a jegyárak.
VG
2026.01.06, 11:05

A Hunguest-lánchoz tartozó szegedi termálfürdő január 20-tól csökkenti a jegyárait - számolt be róla a Termálonline.

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő (illusztráció) Fotó: Shutterstock
A termálfürdő kedvezményes jegyeivel mindössze 1200 forintért mártózhatnak a nyugdíjasok

A termálfürdő közösségi média posztjának tanúsága szerint első körben a Csongrád-Csanád vármegyei lakosok jegyárait mérsékelték. Viszont az ígéretek szerint az árcsökkentés a máshonnan érkezők által váltott "teljes árú" jegyeket is érinteni fogja.

A vármegyei lakosok esetében a teljes árú jegy 26%-kal lett olcsóbb, 7.700 forint helyett 5.700 forint. A diák, valamint gyermekjegyek 38%-kal mérséklődtek, 5.000 forintról 3.100 forintra. Míg a családi belépő 32%-kal csökkent 26.000 forintról 17.600-ra. 

Jó hír, hogy 

a kedvezményes, 1200 forintos szenior jegyet nem csupán a vármegyei lakosok, hanem minden 65 év feletti (nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező) ill. mozgáskorlátozott látogató igénybe veheti. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

