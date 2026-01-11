Néhány ezer forintért Michelin-csillagos étel egy sör mellett? – elindul az ebédmenü a Time Out Marketben

Január 12-től ebédmenüvel bővül a kínálat a budapesti Time Out Marketben. Az új lunch menü célja, hogy kiszámítható áron kínáljon ebédlehetőséget a hétköznapokban a gasztropiac vendégeinek.

Kétféle ebédmenü közül lehet választani / Forrás: Time Out Market

Az ajánlat kétféle összeállításban érhető el. Az egyfogásos ebéd ára 3450 forint, amely egy főételt tartalmaz. A kétfogásos menü főételből és desszertből áll, ennek ára 4950 forint.

Ital is jár a menühöz

A képen szereplő információk szerint mindkét menücsomag tartalmaz italt is: a vendégek víz vagy egy pohár HB sör közül választhatnak. Ez a konstrukció a belvárosi éttermi árakhoz képest versenyképes ajánlatnak számít, különösen a fix ár és az ital beépítése miatt.

Hétköznap lehet kérni a menüt a Time Out Marketben

Az ebédmenü hétköznapokon érhető el, ebédidőben. A tájékoztatás alapján a lunch menü hétfőtől péntekig, 11:30 és 15:30 között rendelhető. A kínálat korlátozott, ami arra utal, hogy napi menüszerű ajánlatról van szó.

A Time Out Market Budapest ezzel az új ebédmenüvel nemcsak a turisták, hanem a környéken dolgozók és a rendszeres ebédelő vendégek számára is vonzóbbá kívánja tenni a gasztroplázát.

Kipróbáltuk Budapest legújabb turistamágnesét – mutatjuk, elbírja-e a pénztárcánk

Tavaly szeptember 20-án nyitotta meg a kapuit az ország legújabb gasztronómiai és kulturális piactere a Corvin Palace első emeletén, egy helyre csábítva a legjobb hazai éttermeket. A Világgazdaság betekintést nyerhetett a Time Out Market Budapest kulisszái mögé, ahol megnéztük, melyik hely milyen kínálattal várja a vendégeket, és mindez mennyibe kerül. Találtunk főételt kicsit több, mint 3000, és kicsit kevesebb, mint 17 ezer forint alatt is.

A Time Out Market Budapest 11 étterme a következő

A vendéglátók menüit végigböngészve láthatunk kiemelkedően magas árakat, de akad olyan étel is, amely olcsóbb, mint az étteremben. A teljes kínálatot a helyszínen lehet megtekinteni.

Anyukám Mondta: A Michelin Guide által ajánlott étterem margherita pizzája 3650 forint, a capricciosa sült prágai sonkával és articsókával 4650 forintba került, a sajttorta és a tiramisu 2850 forint. Aki a tészta minőségére kíváncsi egy kostolás erejéig, 1650 forintért ehet parmezános focacciát. Pingrumba: A közel-keleti és ázsiai ízekkel operáló fúziós konyha főételei közül falafelt 3250, csirke-shwarmát 4650, báránykebabot pedig 5800 forintért vehetünk, de 4000 forint alatt előételt is kapunk: például hummusztálat vagy égetettcéklás tahinit. 101 Bistro: A modern kínai konyhában a klasszikus tajnani marhaleves 5950 forint, a többi főétel 5500 forint, de aki különleges ízekre vágyik, kóstolhat édes szójában marinált tojást 750 forintért vagy tápiókaropogóst 1950 forintért. Szaletly: A magyar konyha egyik kiemelkedő képviselőjének híres rakott krumplija 4950 forint – az étteremben 6990 forint –, és csak egy kicsit kisebb az adag mérete. A gulyásleves 3950 forint, a hízott kacsamájmousse tokaji borzselével 4550 forint. A mákos guba 2550, a madártej 2250 forint. Canteen – Pesti István: A két Michelin-csillagos séf étterme a rangjához méltóan kicsit magasabb árakkal is operál: a gulyásleves 5450, a tyúkhúsleves 3950 forint. A főételek közül a különleges lecsó 4450 forint, de a kacsacomb káposztás tésztával már 7950 forint. Az almás pite vaníliafagylalttal 3450 forint. Casa Christa: Ez az étterem is a magyar ízekre fókuszált, a sajtos-tejfölös lángos és a velős pirítós is 2850, a kacsamáj pedig 5550 forint. A főételek közül a sült keszeg és a mangalicavagdalt 5250, a finomfőzelék polippal pedig 6250 forint. M’eat by Rácz Jenő: a séfről elnevezett egység főként hús- és sajttálakkal operál, ezek 5 és 15 ezer forint között mozognak. A különleges – és a világ minden tájáról érkezett – sonkák és sajtok kedvelőit várják a helyre. A főételeknél a séf specialitása, a grillezett kacsamáj lila káposztával és almacsatnival valamint diós kenyérrel 6550 forint. Lira by Essencia: a mediterrán étterem előételei között ehetünk például marhatatárt 3650 vagy lassan sült sertés tarjás szendvicset 3950 forintért, a főételek közül pedig többféle tésztát is választhatunk 5 és 7 ezer forint között. Tuning Burger: a gourmet burgerező alaphamburgere 3350 forint, a legextrémebb és drágább pedig 6650 forint. Mellé köretnek kérhetünk például héjas csónakburgonyát vagy hagymakarikát is 1550 forintért. Bigfish: a halkedvelők egyik kedvenc helye chilis-fokhagymás garnélát, tőkehalrizottót, osztrigát és fish & chipset, valamint halleveseket is kínál, ezek 5 és 7 ezer forint között kaphatók. Hai Nam Pho: a vietnámi étterem pho levese 6550, de a bú leves csirkével 2850 forint. Több főétel is kapható 3 és 4 ezer forint között, a kókuszpudingos desszert pedig 1650 forint.

Megnézve az étlapjukat, elmondhatjuk: a vendéglátóipari prémiumegységek több étele is olcsóbb, mint az étteremben, de azért egy átlagos keresetű honfitársunk számára még így sem az olcsó kategóriába tartozik, ám aki ki akarja próbálni egy-egy híres ételüket, annak érdemesebb ide ellátogatni.