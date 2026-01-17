Deviza
Hideg zuhany a családoknak: százezres fűtésszámlát hozna a Tisza Párt rezsipolitikája

Rekordhideg, megugró fogyasztás, egyre vastagabb rezsiszámlák – a tél újra megmutatta, mennyit számít az energia ára. A Tisza Párt közben nyíltan támadja a rezsicsökkentést, és olyan változásokat támogat, amelyek alapjaiban forgatnák fel a családok mindennapi költségeit. Megnéztük, mennyibe kerülne a fűtés és az áram kedvezmény nélkül, és milyen terhekkel szembesülnének a háztartások a leghidegebb hónapokban. A számok önmagukért beszélnek.
Ballagó Dániel
2026.01.17, 09:50
Frissítve: 2026.01.17, 10:19

A téli hónapokban jelentősen megugrott az energiafogyasztás Magyarországon, ami ismét a rezsicsökkentés kérdését állította a középpontba. Az Origo összeállítása szerint a Tisza Párt az elmúlt időszakban gyakorlatilag minden fórumon támadta és kétségbe vonta a jelenlegi rendszert, miközben az elhúzódó hideg miatt a háztartások országszerte jóval többet fűtenek.

rezsi, forint, gáz, lakossági gáz, gázszámla , Tisza Párt
A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést, a családok fizetnének / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

Rekordhideg, rekordfogyasztás – brutális különbségek a számlákon

A közüzemi számlákon minden fogyasztó számára külön sor mutatja, mennyit kellene fizetnie rezsicsökkentés nélkül. Erre sokan csak legyintenek a nyári hónapokban, a mostani, extrém hideg időszakban azonban már egészen más képet mutatnak a számok.

Egy átlagos, mintegy 80 négyzetméteres családi ház esetében a teljes piaci áron számolt gázszámla könnyen meghaladhatná a havi 100–120 ezer forintot, de ennél is magasabb összeg sem lenne kizárt.

Ennyibe kerülne a fűtés és az áram rezsicsökkentés nélkül

A jelenlegi szabályozás pontosan meghatározza, meddig jár a kedvezményes tarifa. A különbségek azonban drámaiak:

  • A gáz esetében évi 1729 köbméterig (havonta mintegy 144 köbméter) a kedvezményes ár érvényes
    – ez köbméterenként nagyjából 102 forint
  • Az ezt meghaladó fogyasztásnál már piaci árat kell fizetni
    – ez közel 747 forint köbméterenként, vagyis hétszeres szorzó
  • A villamos energia esetében
    – rezsicsökkentett ár: 36 forint kilowattóránként
    piaci ár: körülbelül 70 forint kilowattóránként

Könnyen kiszámolható, hogy a téli hónapokban milyen mértékben növekednének a háztartások kiadásai a kedvezmények megszűnésével.

„Túl olcsó az energia” – mit mondanak a Tisza Párt politikusai?

A Tisza Párt több vezető politikusa és tanácsadója is nyíltan bírálta a rezsicsökkentést.

Megszólalásaikban rendszeresen az szerepel, hogy a piaci árak jobban tükrözik az energia valódi értékét, és szerintük a kedvezményes rendszer nem ösztönöz takarékosságra. Egyes nyilatkozatokban az is elhangzott, hogy „jobb többet fizetni” az energiáért, mert az közelebb áll a valósághoz.

Ezek az álláspontok összhangban állnak az Európai Bizottság ajánlásaival is, amelyek kifejezetten a rezsicsökkentés és más kedvezményes energiaár-megoldások felszámolását sürgetik. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői több alkalommal is támogatták az erre irányuló brüsszeli dokumentumokat.

Ki fizetné meg az árát?

A kormány álláspontja szerint a rezsicsökkentés nem politikai kérdés, hanem a családok védelméről szól: kiszámíthatóvá teszi a háztartások költségvetését, különösen az olyan rendkívüli időszakokban, mint a mostani tél. A rendszer eltörlésének legnagyobb vesztesei a magyar polgárok lennének, akiknek hirtelen és jelentős többletterhekkel kellene szembenézniük. A teljes cikk megtekinthető az Origo oldalán.

