Ez most a magyarok kedvenc autómárkája: a kínaiak csak álmodnak ilyen eladási számokról – 2026-ban még többen vásárolhatják meg

A Toyota 2025-ben 16 635 jármű eladásával megőrizte piacvezető helyét az új személyautók és kishaszonjárművek egyesített magyarországi piacán, részesedése elérte a 10,9 százalékot – értékelte a japán márka teljesítményét az importőr Toyota Central Europe (TCE) országigazgatója, László Richárd kedden Budapesten sajtótájékoztatón. Megjegyezte hogy a márka némileg veszített részesedéséből, mivel az eladások 8,2 százalékkal alulmúlták a 2024. évit, miközben a piac enyhén bővült.

A Toyota megőrizte pozícióját tavaly a magyarországi autópiacon / Fotó: Shutterstock

A visszaesést azzal magyarázta, hogy több népszerű modell értékesítését is szállítási problémák nehezítették, de hatással volt az eladásokra a károsanyag-kibocsátási normák változása, valamit a modellváltás folyamata. Hozzátette, hogy 2025-ben az új személyautók és kisteherjárművek egyesített piaca 4,6 százalékkal bővült Magyarországon, 153 105 új jármű került az utakra. Ez még mindig elmarad az újautó-piac koronavírus-járvány előtti szintjétől, de a bővülés 2026-ban hasonló ütemben folytatódhat. Az eladások 65 százaléka tavaly már elektrifikált jármű volt. Ebben a szegmensben a Toyota hagyományosan erős.

Idén az országigazgató gyakorlatilag stagnáló összpiacra számít, mintegy 155 ezer új autó eladására, a Toyota számára pedig reális célnak nevezte 2026-ban 18 ezer jármű eladását és a piaci részesedés 11 százalék fölé emelését.

Több szegmensben is erős évet zárt a Toyota

László Richárd tájékoztatása szerint a kivonásokkal tisztított flottapiacon tavaly a Toyota 9930 személyautót és kisteherjárművet adott el, ami ugyan 6,2 százalékos csökkenés az előző évihez képest, azonban 12,4 százalékos részt biztosít a márkának a magyarországi céges eladások területén.

A kisteherjárművek szegmensében a Toyota a második legfontosabb szereplő volt 2025-ben 11,7 százalékos piaci részesedéssel, ezt 2773 jármű eladásával érte el. Ez a piaci szegmens 4,5 százalékkal zsugorodott tavaly, amikor 23 665 új kisteherjármű kelt el Magyarországon, a Toyota azonban ennél nagyobb, 20,8 százalékos visszaesést volt kénytelen elkönyvelni.