Rekordok sorozata és folyamatos erősödés jellemezte a hazai turizmust – íme öt meghökkentő szám 2025-ből

A 2024-es rekordév után, 2025-ben sem tört meg a lendület a hazai turizmusban. A legfrissebb, december eleji adatok szerint az ágazat nemcsak tovább bővült, hanem a korábbi évekhez képest is gyorsabb ütemben teljesített – ezt támasztják alá az alábbi számok is – írja az Origo.

Az élénk belföldi és nemzetközi kereslet egyaránt hozzájárult a magyar turizmus kivételes teljesítményéhez / Fotó: Nominesine / Shutterstock

Ezek a legfontosabb trendek a hazai turizmust illetően

A portál szerint a szálláshelyek forgalma és utasforgalmi adatok egyaránt azt mutatják, hogy mind a belföldi, mind a nemzetközi kereslet élénk maradt, hozzájárulva az ágazat kivételes teljesítményéhez.

Az idegenforgalom lendülete nemcsak a fővárosban, hanem vidéki desztinációkban is érezhető, ahol a klasszikus úti célok mellett az élmény- és szabadidős szolgáltatások iránti kereslet is nőtt

– számolt be az Origo, amely öt turisztikai rekordszámot is bemutatott.