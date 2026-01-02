Most már biztos: új olajvezeték épül Magyarország felé: ennek nagyon örülhet a Mol – kiírták a közbeszerzést
Kiírták a tendert a magyar határtól induló új olajvezeték megépítésére Szerbiában – írta meg a helyi sajtó pénteken.
Az RTS egészen pontosan arról számolt be, hogy kiírták a közbeszerzést a magyar határtól Újvidékig (Novi Sad) tartó kőolajvezeték megépítésére. A közbeszerzést a pancsovai (Pančevo) Transnafta hirdette meg és a kivitelezési munkálatokra, valamint a szakmai felügyeletre vonatkozik.
Az információ hivatalos, azt a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztériumban megerősítette az RTS-nek, azaz a szerb közszolgálati televíziónak. Az ajánlatok benyújtásának határideje február 5.
Új olajvezeték épül Magyarország felé
Ahogy azt a pályázati dokumentációban kifejtették, a kőolajvezeték
- az importútvonalak diverzifikálása
- és a hazai piac biztonságosabb ellátása érdekében épül,
mivel jelenleg az egyetlen útvonal, amelyen keresztül Szerbia kőolajat importál, a JANAF-on (Adria-kőolajvezeték) keresztül vezet, amely jelenleg nem üzemel.
A kőolajvezeték Szerbián áthaladó szakasza 113 kilométer hosszú, maximális kapacitása pedig évi 5,5 millió tonna kőolaj.
A vezeték útvonala
- Magyarkanizsától (Kanjiža)
- Zenta (Senta),
- Ada,
- Óbecse (Bečej)
- és Zsablya (Žabalj)
- érintésével haladna Újvidékig (Novi Sad).
Az új kőolajvezetékről hosszabb ideje szó van, Magyarországot kötné össze Szerbiával. A beruházás magyar oldali költsége mintegy 130 milliárd forint, az elzőzetes tervek szerint a projekt 2025 végén kaphat engedélyt, az átadása pedig 2027-re várható.
Mindez Magyarország olajtranzitszerepét is erősítheti, miközben valamelyest csökkentheti az Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget.
A magyar és a szerb kormány még 2025 február közepén tett vállalást egy új kőolajvezeték építésének a megkezdésére, amely mindkét ország energiabiztonságát érdemben növeli. Az összesen 304 kilométer hosszú vezeték teljes hosszából 180 kilométer idehaza a Százhalombatta–Algyő–Röszke útvonalon valósul meg.
Az új olajvezeték kiépítése mindeközben nemcsak az energiabiztonságot javítja, hanem elősegíti a kereskedelmi kapcsolatok mélyítését is, hiszen stabil és kiszámítható ellátási láncot teremt az energiaszektorban.
Ráadásul Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet, erre Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője hívta fel a figyelmet korábban. Mindez nemcsak gazdasági haszonnal jár – hiszen a tranzit után díjat lehet felszámolni –, hanem hazánk geopolitikai súlyát is növeli a régióban.
Ennek most nagyon örülhet a Mol
Tekintve, hogy lényegében küszöbön áll a hivatalos bejelentése annak, hogy a Mol vásárolhatja meg a szerb olajvállalatot, a NIS-t az oroszoktól, az újonnan kiépülő kőolajvezetéknek, amely tehát a százhalombattai finomítót kötné végső soron össze a pancsovaival, nagy öröm a Mol számára.
