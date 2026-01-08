Deviza
Ukrajna támogatása
Orbán Viktor
kormányülés

Orbán Viktor rémisztő dolgokat hallott a miniszterétől a kormányülésen: azonnal nyilvánosságra hozzák a jelentést

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást.
2026.01.08, 07:38

Ukrajna 800 milliárd dollárt, akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk. A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet.

Ukrjna támogatása
Ukrajna: 800 milliárd dollárt kér Brüsszeltől / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

 Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit.

Na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk! Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között. 

