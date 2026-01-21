Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
nagy márton
brüsszel
uniós pénz

Uniós pénzek: itt a kormány várva várt bejelentése, gigantikus összeg érkezhet Magyarországra – még a választás előtt utalhat Brüsszel

Nagy bejelentést tett a nemzetgazdasági miniszter. Az uniós SAFE hitelkeretből a kormány kizárólag olyan védelmi beruházások finanszírozását valósítja meg, amelyek eredetileg is szerepeltek a költségvetési tervekben.
Zováthi Domokos
2026.01.21, 14:45
Frissítve: 2026.01.21, 14:54

Mellébeszélés helyett 4 konkrét megállapítás az uniós SAFE-hitelről – írta közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. 

Double,Exposure,Of,European,Union,Flag,And,Coins,With,Stock unió
Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba az uniós hitellel kapcsolatban / Fotó: Dilok Klaisataporn / Shutterstock

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a SAFE hitel egy védelmi hitel, nem pedig egy háborús hitel. Hozzátette: a hitelkeretnek köszönhetően a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amely garantálni tudja azt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon.

A SAFE hitelkeretből a kormány kizárólag olyan védelmi beruházások finanszírozását valósítja meg, amelyek eredetileg is szerepeltek a költségvetési tervekben, így a SAFE hitel felvétele a tervezett piaci kötvénykibocsátást váltja ki, illetve helyettesíti, plusz államadósságot nem generál – hívta fel a figyelmet.

A miniszter legfrissebb posztjában arról is ír, hogy a SAFE hitel 200 bázisponttal alacsonyabb kamatú, mint a piaci devizahitel, tehát olcsóbb finanszírozást tesz elérhetővé a jelenleg elérhető piaci forrásokhoz képest. Ezáltal a magyar adófizetőknek évente 125 milliárd forintot spórol a futamidő alatt, ennyivel több marad az államkasszában. Ráadásul a hitel hosszú futamidejű, így az tartósan tudja finanszírozni a védelmi fejlesztéseket, amely tovább erősíti a pénzügyek és a finanszírozás stabilitását.

Ennyi eurónyi uniós forrást jelent

A tárcavezető kiemelte: a megállapodásra hamarosan sor kerülhet, amelynek eredményeképpen a következő hónapokban a magyar költségvetés számára 15 százalék előleg átutalására kerülhet sor (a teljes keret 16,2 milliárd euró). Ez 2,43 milliárd eurónyi forrást jelent.

Ahogy azt megírtuk, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.

A HVG cikke szerint problémák merültek fel az uniós támogatások kifizetésével, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azonban Facebook-bejegyzésében határozottan cáfolta ezt az értelmezést. Mint fogalmazott: 

a helyzet világos, nincs szükség félremagyarázásra vagy hergelésre.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már korábban jelezte: az éves pénzforgalmi hiány alakulása miatt az Európai Bizottság decemberben több mint 200 milliárd forintnyi kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A kifizetést ezért januárra tolta, amit a bizottság 2025. december 23-án hivatalosan megküldött levelei is feketén-fehéren igazolnak.

A bizottság azóta rendezte a számlákat, az uniós források megérkeztek Magyarországra. Nagy Márton szerint ebből következően semmilyen elmaradásról vagy magyar fél általi mulasztásról nincs szó.

