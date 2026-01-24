Ursula von der Leyen jól fogja magát érezni: Magyarország 10 milliárd euró uniós pénzt szerez vissza – másik 12 milliárd már a számláján van

Mi lesz az uniós pénzekkel, főleg, ha ezeket elviszik Ukrajnába? – ezt a kérdést kapta meg Orbán Viktor a közönség soraiból szombaton, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén.

Uniós pénz: Magyarország 10 milliárd eurót szerez vissza / Fotó: rawf8

A magyar miniszterelnök ezen a ponton döntött úgy, hogy részletesebben beszél az uniós pénzek szerepéről a magyar gazdaságban. Szerinte a helyzet hasonlít a gyerekkorai mesékre, amelyekben rémisztgetésre mindig valamilyen különleges baglyot használtak. Mindenki elképzelte, de valójában senki se látta sose.

A kormányfő először is felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország be is fizet az Európai Unióba, és kap is onnan támogatást. Ha a kettő egyenlegét veszi, az jön ki belőle, hogy

a teljes magyar éves GDP mindössze 3 százalékát érik el az uniós források.

Éppen ezért aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek önmagukban bármit megoldanak a magyar gazdaságban, az nem ismeri a valóságot. Az uniós pénz nélkül ugyanis meglennénk.

Azért kell érte mégis harcolni, mert jár, az a miénk, az nem úgy van, hogyha akarják, majd odaadják. Van egy szabályrendszer, aminek alapján azt a magyaroknak kell adni. Ami pedig jár, azért harcolni kell.

Csakhogy nem akarják odaadni, ezért egyetlen dolgot lehet tenni: el kell tőlük venni. Ezt pedig a nemzetközi politikában csak úgy lehet megcsinálni, hogy úgy látszódjon, mintha ők adták volna oda. „Ezen dolgozom én” – jegyezte meg.

Orbán Viktort ismertette, hogy 22 milliárd euróra jogosult Magyarország hét év alatt, ebből 12 milliárd euróról úgy tudják a brüsszeliek, hogy saját szándékukból odaadták, és ez már meg is van a számlánkon. Itt csak az a kérdés, hogy a kiírt pályázatokat milyen gyorsasággal bonyolítják le, és hogyan nyújtják be a számlákat.

De van még 10 milliárd euró, amit ide kell adniuk nekünk úgy, hogy közben jól érezzék magukat.

Számos olyan pillanat lesz, amikor jól fogják magukat érezni, ha odaadhatják. Efelől kezeskedem, ebben biztosak lehetnek

– zárta le a kérdést Orbán Viktor.

