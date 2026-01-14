Üzemanyagárak: a benzin kitartó, de drágul a gázolaj, és itt les ránk az iráni veszedelem

Tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. Csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, a benzin beszerzési ára ugyanakkor változatlan marad a Holtankoljak.hu árfigyelő portál értesülései szerint.

A világpiaci hírek ismeretében nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

Január 14-én, szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

95-ös benzin: 559 forint/liter

Gázolaj: 568 forint/liter

Amennyiben az áremelés a kutakon is realizálódik, hogy a fenti gázolajátlagár emelkedhet holnaptól: literje 571 forintra drágul majd.

Nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem

A jelenlegi világpiaci hírek nem kedveznek az üzemanyagáraknak.

Az Amerikai Egyesült Államok komoly hadműveletbe kezdett Venezuelában. Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak, melyeknek egyes becslések szerint több ezer halálos áldozata van már. Az orosz-ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.