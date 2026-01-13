Megjöttek az üzemanyagárak, nem az ónos eső miatt leszünk idegesek holnaptól
Három forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára — jelentette a Holtankoljak.hu.
Két hónapja emelkedett legutóbb a benzin ára
November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter,
- gázolaj: 597 Ft/liter.
Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó kétforintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó öt forinttal változott. Ez változik meg január 14-étől, amikor bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti.
Jelenleg az alábbi árakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 556 Ft/liter
- Gázolaj: 568 Ft/liter
Az okok a nemzetközi helyzetben keresendők
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, bár lehetett tartani egy árrobbanástól a hazai üzemanyagkutakon a venezuelai fejlemények hatására, melyben a világ legnagyobb olajtermelő országában hajtott végre katonai akciót az Egyesült Államok, egyelőre nem igazolódtak be a félelmek. A magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy
a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.
„A magyar kormány munkában” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.