bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese

Megjöttek az üzemanyagárak, nem az ónos eső miatt leszünk idegesek holnaptól

Január 14-étől, amikor bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. A gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti.
VG
2026.01.13, 10:42
Frissítve: 2026.01.13, 10:51

Három forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára — jelentette a Holtankoljak.hu.

2L3A0845 benzin
Az üzemanyag ára három forinttal fog emelkedni. / Fotó: Gazdag Mihály

Két hónapja emelkedett legutóbb a benzin ára

November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter,
  • gázolaj: 597 Ft/liter. 

Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó kétforintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó öt forinttal változott. Ez változik meg január 14-étől, amikor bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti. 

Jelenleg az alábbi árakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 

Az okok a nemzetközi helyzetben keresendők

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, bár lehetett tartani egy árrobbanástól a hazai üzemanyagkutakon a venezuelai fejlemények hatására, melyben a világ legnagyobb olajtermelő országában hajtott végre katonai akciót az Egyesült Államok, egyelőre nem igazolódtak be a félelmek. A magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy

a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.

„A magyar kormány munkában” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

 

 

