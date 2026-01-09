Deviza
Egy kicsit lassan jön az üzemanyag Szlovákiából

A rendkívüli időjárás ellenére biztosított Magyarország üzemanyagellátása - jelezte a Mol annak kapcsán, hogy „hóhelyzet van". A Mol csoport egyes vasúti teherszállítmányai a szokásosnál lassabban haladnak. A pozsonyi finomító és a magyarországi telepehlyek között napi 6-8 vonatnyi olajtermék utazik, például üzemanyag.
VG
2026.01.09, 14:14
Frissítve: 2026.01.09, 14:17

A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol csoport egyes vasúti teherszállítmányait. A szállítási nehézségek a társaság pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság folyamatosan kontroll alatt tartja – írta közleményében a társaság. Az üzemanyagellátás rendben.

üzemanyag
Pozsonyból üzemanyagot és más terméekeket a Mol/Fotó: Wikipedia

Sínen az üzemanyag, csak lassan ér ide

Ebből kiderül, hogy a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti. Magyarországon összesen öt telephely érintett

  • a százhalombattai Dunai Finomító,
  • a Tiszai Finomító,
  • valamint a szajoli,
  • a komáromi
  • és a pécsi logisztikai egységek,

ezek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.

„Az ellátásbiztonság ebben a kritikus időszakban is kiemelten fontos, a Mol pedig mindent megtesz, hogy e téren ne legyen fennakadás. Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos" – szögezi le a közlemény. Tegnap reggel Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója is arról nyilatkozott, hogy bár a vasúti személyszállítás elsőbbsége miatt a tehervonatok reggelente, de általában 12-24 órát várakozni kényszerülnek, a stratégiailag fontos termékek, így az üzemanyagok is célba jutnak.

Összefogott a Mol-MÁV-belügy tiró 

A Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val. A társaság ezúton is köszönetét fejezi ki az operatív törzs összehangolt munkájáért, valamint a MÁV szakembereinek gyors, rugalmas és konstruktív együttműködéséért. A magyar és a szlovák oldalon dolgozó kollégák közös erőfeszítéseinek köszönhetően a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

