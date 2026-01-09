Deviza
Kiderül az igazság, a magyarok olcsóbban tankolnak, mint a szomszédaik

A benzinkutakon decemberben is jobban jártak a magyar autósok, mint a szomszéd országok sofőrei. Az üzemanyagok átlagosan literenként kilenc forinttal voltak olcsóbbak hazánkban.
VG
2026.01.09, 14:26

Teljesült a kormány elvárása decemberben is, így Magyarországon mind a benzin, mind a gázolaj 9 forinttal olcsóbb volt literenként, mint a szomszédos országokban – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteki közleményéből.

tankolás, üzemanyag, benzin
Mind a két üzemanyagfajta olcsóbb volt Magyarországon, mint a szomszédban/Fotó: Oksana Yermoshenko / shutterstock

A tájékoztatás szerint ugyanis a kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, miközben számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésére.

Ennyibe került a tankolás decemberben

A tárca a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozik, mely szerint Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál. 

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától. Ennek köszönhetően a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága.

Azóta tovább csökkentek az árak a benzinkutakon, így a Holtankoljak legfrissebb adatai szerint a

  • a 95-ös benzin 556 forintos
  • a gázolaj 567 forintos

literenként átlagáron kapható.

