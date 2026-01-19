Deviza
Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek senki nem örül majd

Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó három, a gázolajé bruttó öt forinttal nő. Az emelkedést elsősorban a Brent olaj árának növekedése, valamint a forint dollárral szembeni gyengülése okozza. A geopolitikai feszültségek pedig tovább növelik az olajpiaci kockázatokat.
VG
2026.01.19, 11:18
Frissítve: 2026.01.19, 13:14

Nőnek a hazai üzemanyagárak, ami főképp a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének tudható be. A Brent ára hétfőre újra 63-64 dollár környékére ért fel. Az üzemanyagárak növekedéséhez hozzájárult, az is, hogy a forint is gyengült a dollárral szemben. Mindezek miatt keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal kerül majd többe – derül ki a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál tájékoztatásából.

tankolás, benzinkút, benzin üzemanyag
Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az üzemanyagok átlagárai hétfőn a következőképpen alakultak az itthoni benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Ezek emelkednek tehát keddtől.

A fenti áremelés nem meglepő a piac mozgása alapján. A benzin és a gázolaj árai napok óta folyamatosan kúsznak felfelé. Legutóbb múlt hét pénteken emelkedtek a nagykereskedelmi árak, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé  pedig bruttó 6 forinttal. Ez nem az első drágulás volt a héten. Egy nappal korábban, csütörtökön is volt emelés, amikor is a gázolaj ára emelkedett literenként 3 forinttal.

A geopolitikai történések nem kedveznek az üzemanyagáraknak. Mint korábbi cikkünkben rámutattunk, 

A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült. A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be.

Szakértők szerint, ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás erősen befolyásolná a világpiaci árakat.

Átrendeződött a gázolaj és a benzin hazai értékesítése a prémiumtermékek javára

A múlt évben 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásain, amelyek kiskereskedelmi forgalma lefedi a hazai értékesítés jelentős részét. Teljes, országos adat majd a NAV statisztikáiban szerepel. Az 1,3 százalékos növekedés 3,94 milliárd literes teljes forgalmat takar. Ezen belül a két legnagyobb tétel, a 95-ös benzin értékesítése 0,7 százalékkal esett, a gázolajé pedig 1,5 százalékkal nőtt.

„Az érdemi változás a prémiumtermékek forgalmának további, erőteljes növekedése volt – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. E növekedés ugyanis arra utal, hogy a 2025-ös árak mellett az autósok szívesebben fizették ki a magasabb árat a jobb minőségért. A prémiumbenzin piaca 8,2 százalékkal, 292 millió literre, a prémiumgázolajé 13,2 százalékkal, 229 millió literre nőtt a MÁSZ forgalmában. Lényegében tehát folytatódott a forgalmazás belső átrendeződése.

