Hazai pálya lett a V4: egymás piacain nőnek nagyra a régiós vállalatok – így épül a visegrádi gazdasági ökoszisztéma

A visegrádi négyek csaknem 35 éves együttműködése mára nemcsak politikai, hanem üzleti szinten is kézzelfogható eredményeket hozott – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatásából.

A V4-ek egyik meghatározó szereplője a Mol / Fotó: Kallus György

A kutatások szerint a nemzetköziesedés intenzitását elsősorban a vállalat mérete és erőforrásai határozzák meg. Egy 2024-es vizsgálat alapján a mikrovállalkozások exportálási esélye 70 százalékkal kisebb, mint a közepes méretűeké, míg a nagyobb, tőkeerősebb cégek fejlettebb piacra lépési módokat alkalmaznak. A V4-ben jellemző az úgynevezett Uppsala-modell: a vállalatok először kulturálisan és földrajzilag közeli piacokon jelennek meg, majd a tapasztalatok birtokában lépnek távolabb.

A térség hasonló ipari szerkezete – különösen az autóipar és az elektronika dominanciája – szintén megkönnyíti a közös beszállítói láncok és befektetések kialakulását. A külpiaci jelenlét ma már nemcsak exportot, hanem mély helyi beágyazódást jelent.

A Mol–Orlen-párharc

A régió meghatározó szereplője a Mol, amely Szlovákiában finomítót működtet, Csehországban 303 töltőállomással a második legnagyobb hálózat tulajdonosa, Lengyelországban pedig 417 benzinkutat vásárolt meg. Hasonló súllyal van jelen a lengyel Orlen is: Csehországban piacvezető 441 állomással, Szlovákiában 97, Magyarországon 139 telephellyel rendelkezik. A két óriás versenye jól mutatja, hogy a V4-piac mára egységes küzdőtérré vált.

A V4-es régió egyik fő motorja egyértelműen az autóipar

Az autóipar a V4-országok gazdaságának egyik legmeghatározóbb piaci szegmense. Kulcsfontosságú a szektor a régiós versenyképességének növelésében, valamint kiváló alapot nyújt az együttműködésekhez is. Az elmúlt években több olyan kooperáció is kialakult a V4-országok autóipari vállalatai között, amelyek a digitalizáció, az MI, a fenntarthatóság és az akkumulátorgyártás kérdéseit vizsgálták. A közös munka lehetőséget teremt, hogy az olyan meghatározó problémákban és kihívásokban, mint az elektromobilitás, a fenntarthatóság, valamint az ellátási láncok, közösen lépjenek fel a V4 autóipari társaságai. A jelenleg is tartó V4-es magyar elnökség programjában kiemelt szerepet kap a versenyképesség javítása, a vállalati együttműködések erősítése, amelyek a klasszikus szinteken túl az autóiparra is fókuszálnak.