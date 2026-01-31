Nem akárki mondta meg, ki nyeri a 2026-os országgyűlési választást Magyarországon – de valamiben nagyot téved
Figyelemreméltó elemzés jelent meg a közelgő magyar választásról. A nemzetközi prognózissal már csak azért is érdemes megismerkedni, mert távolabbról tekinti át az esélyeket, mint az itthon ismert közvélemény-kutatások.
Az előrejelzést a nagy amerikai hitelminősítő a Fitch égisze alá tartozó BMI kockázatelemző tette közzé és a Portfólió vette észre.
Választás 2026: nem akárki mondta ki, melyik párt fog győzni Magyarországon
Ebben az olvasható, hogy ugyan az április 12-re kiírt 2026-os parlamenti választás nagy kihívást jelent a Fidesz–KDNP számára,
továbbra is arra számít, hogy a Fidesz újabb kétharmados többséget szerezhet.
A már említett kihívásokat egyértelműen gazdasági hátterűnek látja, úgy mint az inflációs pálya és a visszafogott gazdasági teljesítmény. Viszont azt is hosszan sorolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya több eszközzel enyhíti a helyzetet:
- az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett árrésstopokkal és árkorlátozásokkal,
- adócsökkentésekkel,
- egyszeri kifizetésekkel és célzott juttatásokkal
- és megkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése is.
Ezek támogathatják a lakossági jövedelmeket és a fogyasztást, de a BMI azt is is felrója, hogy a költségvetési pályát viszont tovább feszítik, éppen ezért szerintük a 2026-os országgyűlési választás eredményétől fiskális szigorításra lehet szükség.
Ezt a véleményét azonban alaposan semmivel sem támasztotta alá. Érdekes ugyanakkor, hogy Orbán Viktor éppen szombaton, Hatvanban a DPK háborúellenes gyűlésén hívta fel a figyelmet a megszorítások emlegetésének hátterére.
Megszorítások Magyarországon? Ez áll a háttérben
Orbán Viktor beszédének egy pontján arról kezdett el beszélni, hogy a közgazdász irodalom, sajtó azzal foglalkozik, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség.
A magyar miniszterelnök szerint ennek hátterében az áll, hogy ezek az emberek kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha sikerül a kormányváltás, előre mentegetik a leendő kormányt. El akarják venni a pénzt az emberektől azzal, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli.
Ez szemenszedett hazugság
– zárta rövidre a kérdést Orbán Viktor.
Kijelentette, hogy Magyarországon nem követel meg semmilyen megszorítást a gazdaság helyzete. Ezt az állítását alá is támasztotta.
- Öt százalékos költségvetési hiánnyal mennek, ez Európa középmezőnye. Ezt lejjebb kell hozni, nyugodtan, lassan és fokozatosan.
- Az államadósság most 74 százalék – volt már 65 százalék is, 2010-ben, amikor átvették a kormányzást 82 százalékon állt. Ezt is szép lassan csökkenteni kell, ahogy a gazdasági fejlődés megindul, illetve a háború nem blokkolja a magyar gazdaságot.
- Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot.
Összességében tehát úgy értékelt, hogy nem kell megszorítani, semmit se kell elvenni az emberektől. "Örüljünk, hogy végre van nekik valami, nem elvenni kell, hanem támogatni őket" – húzta alá Orbán Viktor.