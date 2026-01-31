Deviza
Nem akárki mondta meg, ki nyeri a 2026-os országgyűlési választást Magyarországon – de valamiben nagyot téved

Érdekes külföldi elemzés jelent meg. A választás végkimenetelét sokan próbálják megjósolni, de most az egyik legnagyobb amerikai hitelminősítőhöz köthető kockázatelemző állt elő a saját megállapításaival. Ebben azonban van egy elem, ami finoman szólva sincs alátámasztva.
Hecker Flórián
2026.01.31, 19:28
Frissítve: 2026.01.31, 19:53

Figyelemreméltó elemzés jelent meg a közelgő magyar választásról. A nemzetközi prognózissal már csak azért is érdemes megismerkedni, mert távolabbról tekinti át az esélyeket, mint az itthon ismert közvélemény-kutatások.

választás 2026
Választás 2026: nem akárki mondta ki, melyik párt fog győzni Magyarországon / Fotó: Csudai Sándor

Az előrejelzést a nagy amerikai hitelminősítő a Fitch égisze alá tartozó BMI kockázatelemző tette közzé és a Portfólió vette észre.

Választás 2026: nem akárki mondta ki, melyik párt fog győzni Magyarországon

Ebben az olvasható, hogy ugyan az április 12-re kiírt 2026-os parlamenti választás nagy kihívást jelent a Fidesz–KDNP számára,

továbbra is arra számít, hogy a Fidesz újabb kétharmados többséget szerezhet.

A már említett kihívásokat egyértelműen gazdasági hátterűnek látja, úgy mint az inflációs pálya és a visszafogott gazdasági teljesítmény. Viszont azt is hosszan sorolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya több eszközzel enyhíti a helyzetet: 

  • az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett árrésstopokkal és árkorlátozásokkal,
  • adócsökkentésekkel,
  • egyszeri kifizetésekkel és célzott juttatásokkal
  • és megkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése is.

Ezek támogathatják a lakossági jövedelmeket és a fogyasztást, de a BMI azt is is felrója, hogy a költségvetési pályát viszont tovább feszítik, éppen ezért szerintük a 2026-os országgyűlési választás eredményétől fiskális szigorításra lehet szükség.

Ezt a véleményét azonban alaposan semmivel sem támasztotta alá. Érdekes ugyanakkor, hogy Orbán Viktor éppen szombaton, Hatvanban a DPK háborúellenes gyűlésén hívta fel a figyelmet a megszorítások emlegetésének hátterére.

Megszorítások Magyarországon? Ez áll a háttérben

Orbán Viktor beszédének egy pontján arról kezdett el beszélni, hogy a közgazdász irodalom, sajtó azzal foglalkozik, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség. 

A magyar miniszterelnök szerint ennek hátterében az áll, hogy ezek az emberek kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha sikerül a kormányváltás, előre mentegetik a leendő kormányt. El akarják venni a pénzt az emberektől azzal, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli.

Ez szemenszedett hazugság

– zárta rövidre a kérdést Orbán Viktor.

Kijelentette, hogy Magyarországon nem követel meg semmilyen megszorítást a gazdaság helyzete. Ezt az állítását alá is támasztotta.

  1. Öt százalékos költségvetési hiánnyal mennek, ez Európa középmezőnye. Ezt lejjebb kell hozni, nyugodtan, lassan és fokozatosan.
  2. Az államadósság most 74 százalék – volt már 65 százalék is, 2010-ben, amikor átvették a kormányzást 82 százalékon állt. Ezt is szép lassan csökkenteni kell, ahogy a gazdasági fejlődés megindul, illetve a háború nem blokkolja a magyar gazdaságot.
  3. Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot.

Összességében tehát úgy értékelt, hogy nem kell megszorítani, semmit se kell elvenni az emberektől. "Örüljünk, hogy végre van nekik valami, nem elvenni kell, hanem támogatni őket" – húzta alá Orbán Viktor.

