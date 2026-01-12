Deviza
EUR/HUF386,55 +0,23% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,43 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,8 +0,26% RON/HUF75,94 +0,12% CZK/HUF15,91 +0,14% EUR/HUF386,55 +0,23% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,43 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,8 +0,26% RON/HUF75,94 +0,12% CZK/HUF15,91 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 349,69 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 180 -0,63% OTP36 640 +0,14% RICHTER10 250 -0,29% OPUS557 +0,36% ANY7 760 +1,8% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 295,89 -0,03% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 566,88 +0,09% BUX116 349,69 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 180 -0,63% OTP36 640 +0,14% RICHTER10 250 -0,29% OPUS557 +0,36% ANY7 760 +1,8% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 295,89 -0,03% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 566,88 +0,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jegybank
Magyar Nemzeti Bank
MNB
Varga Mihály

Varga Mihály irányt szabott a jegybanknak – így alakulhat idén az infláció az MNB-elnök szerint

Az árstabilitás és az árfolyamstabilitás biztosítása a Magyar Nemzeti Bank fő célja a jegybankelnök szerint. Varga Mihály elmondta, hogy a decemberi inflációs adat a monetáris politika szempontjából is kulcsfontosságú lesz.
VG
2026.01.12, 11:27
Frissítve: 2026.01.12, 11:33

„A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít az árstabilitás és az árfolyamstabilitás biztosítására” – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Budapesti Étéktőzsde hétfő sajtótájékoztatóján. Az MNB első embere szerint jó esély mutatkozik arra, hogy az éves infláció 2026 elején a jegybank 3 százalékos célárára mérséklődött.

Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzeti Bank, MNB
Varga Mihály MNB-elnök a BÉT sajtótájékoztatóján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékai kapcsán kiemelte, hogy 2025-ben nőttek, és már meghaladják az 50 milliárd eurót.

A jegybankelnök az alapkamat kapcsán elmondta, hogy a Magyarország decemberi fogyasztói árindexe kulcsfontosságú lesz a monetáris politika szempontjából, ezen belül kiemelt figyelemmel kísérik a szolgáltatási szektor árait is. Varga hozzátette, hogy az MNB a kamatdöntések előtt adatvezérelt módszertant alkalmaz.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu