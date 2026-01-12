Varga Mihály irányt szabott a jegybanknak – így alakulhat idén az infláció az MNB-elnök szerint

„A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít az árstabilitás és az árfolyamstabilitás biztosítására” – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Budapesti Étéktőzsde hétfő sajtótájékoztatóján. Az MNB első embere szerint jó esély mutatkozik arra, hogy az éves infláció 2026 elején a jegybank 3 százalékos célárára mérséklődött.

Varga Mihály MNB-elnök a BÉT sajtótájékoztatóján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékai kapcsán kiemelte, hogy 2025-ben nőttek, és már meghaladják az 50 milliárd eurót.

A jegybankelnök az alapkamat kapcsán elmondta, hogy a Magyarország decemberi fogyasztói árindexe kulcsfontosságú lesz a monetáris politika szempontjából, ezen belül kiemelt figyelemmel kísérik a szolgáltatási szektor árait is. Varga hozzátette, hogy az MNB a kamatdöntések előtt adatvezérelt módszertant alkalmaz.