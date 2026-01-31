Deviza
EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0% EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Hegyi Zsolt
Kiskunhalas
MÁV
Budapest-Belgrád vasútvonal
Font Sándor

Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben

Egyre több a konkrétum a márciusra tervezett indulással kapcsolatban. A Budapest–Belgrád vasútvonalon hamarosan elindulhat a teherforgalom, a tervek szerint szűk egy hónnap később pedig a személyforgalom is. Már a pontos menetrend is látszik.
T. M.
2026.01.31, 08:04
Frissítve: 2026.01.31, 08:06

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatás adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.

vonat, vasút, MÁV Budapest–Belgrád vasútvonal
Heteken belül elindulhat a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Az egyeztetésről részletes posztban számolt be Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei őzerővel dolgoznak a rpojekten: a vonal indulásáig beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.

Hozzátette, hogy az indulásig folyamatos próbajáratok zajlanak, ezek tapasztalatait elemzik, és minden információt az utas- és vasútbiztonság érdekében használnak fel.

Font Sándor kitért arra is, hogy több helyen lehetett olvasni olyan kritikákat, hogy a kínai vonatbefolyásoló és biztosító rendszer nem csúcstechnika, vagy hogy nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. Ez szerinte nem igaz, ugyanis Kínában nem ritka a 400 kilométer/órás vonatsebesség, így a kíni biztosítótechnika erre is fel van készülve. Hozzátette, hogy a MÁV kezdeményezte, hogy a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket a TÜV Rheinland – a világ egyik legnagyobb presztízsű minőségbiztosítási szervezete – függetlenül minősítse.

Ezt lehet tudni a menetrendről és a vonatokról

A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:

  • Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer/órás sebességgel.
  • A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.

Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint.

A prezentációban látszik a megállási rend is:

  • A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
  • A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
  • A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak, az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében

A gyorsvonatok kapcsán több kérést is megfogalmaztak a jelenlévők a vasúttársaság felé. Szintén felmerültek észrevételek a környező településekről a Volánbusz-ráhordás kapcsán is. A MÁV vezetése ígéretet tett arra, hogy valamennyi felvetést érdemben megvizsgálnak, és tájékoztatást adnak a megvalósítás lehetőségeiről.

Font Sándor arról is beszámolt, hogy hol tartanak jelenleg a beruházások a térségben. Elmondta, hogy Kiskőrösön zajlik a legnagyobb építkezés, a városban hamarosan minden készen áll az indulásra. Soltvadkerten is jó az előrehaladás, két kapcsolódó beruházás is készül, a vasút alatti kerékpáros aluljáró, illetve az állomásnál egy új buszforduló és váró. Mindkettő a tervek szerint halad, az engedélyes tervek elkészültek, a kivitelezés hamarosan indulhat.

A politikus szerint a térségben sokan várják már a vonatok indulását. Úgy véli, hogy ez nemcsak Belgrád, hanem Bécs irányába is új lehetőségeket nyit, azonban a belföldi forgalom a kulcskérdés. Szerinte a vasút indulása új lendületet adhat a térségnek, a fiatalok számára pedig valódi esélyt jelenthet Budapest gyors elérése, és egyúttal sok fiatal család számára teheti vonzóvá a letelepedést vagy a hazatérést.

Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyot tévedtek a szerbek, a magyarok tisztázták a helyzetet – végleg eldőlt az átadás időpontja

A magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb horderejű fejlesztése fordulópontjához érkezett, miközben már nemcsak műszaki, hanem időzítési és munkaügyi kérdések is előtérbe kerültek. A Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése egyszerre hat a nemzetközi áruszállításra, az elővárosi közlekedésre és a hazai vasúttársaság működésére is. A projekt körül ugyanakkor eltérő értelmezések jelentek meg arról, mikor indulhat el a személyszállítás.

Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető: február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt, a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu