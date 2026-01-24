Régóta várt beruházások jönnek az egyik vármegyeszékhely közlekedésében

Jelentős közlekedésfejlesztési beruházás előkészítése indulhat el Nyíregyházán: az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából megkezdődhet a Nyíregyháza vasútállomás és a kapcsolódó P+R parkolók I. ütemének mérnöki tervezése – írja a TED-en megjelent hirdetmény nyomán az Origo.

Nyíregyházán megkezdődhet a vasútállomás fejlesztése / Fotó: Unsplash

A Nyíregyháza vasútállomást és környezetét érintő fejlesztés nem a nulláról indul: a most megrendelt mérnöki tervezési feladat egy korábbi tanulmány- és engedélyezési szintű tervcsomag átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is jelenti – írja a Magyar Építők.

Így újul meg Nyíregyháza vasútállomás

A vasúti peronok hossza 160 méterre nő, a peronburkolatok összesen 10.812 négyzetméteren újulnak meg, miközben a peronszegélyek hossza eléri a 2468 métert. A peronok fölé új, korszerű tetőszerkezetek kerülnek: a B, C és D peronokon összesen közel 3990, míg az A peronon további 458 négyzetméter fedett felület létesül. A meglévő peronaluljárót részben elbontják és újjáépítik.

Az állomás környezete is teljesen átalakul:

mintegy 398 méteren megújul a 3317. jelű országos közút teljes pályaszerkezete,

további körülbelül 670 méteren kicserélik a csatlakozó utcák burkolatát,

130 B+R, 7 K+R, 7 taxiállást és 2 akadálymentes parkolót alakítanak ki.

