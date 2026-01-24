Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasútállomás
Nyíregyháza
állomás
buszpályaudvar
fejlesztés

Régóta várt beruházások jönnek az egyik vármegyeszékhely közlekedésében

A megjelent pályázati felhívás alapján megkezdődhet annak a beruházásnak a tervezése, amely a nyíregyházi vasútállomás és környékének megújítását célozza. Fejlesztik az állomás intermodális átszállókapcsolatait: új autóbusz-pályaudvar is épül.
Világgazdaság
2026.01.24, 11:30
Frissítve: 2026.01.24, 11:31

Jelentős közlekedésfejlesztési beruházás előkészítése indulhat el Nyíregyházán: az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából megkezdődhet a Nyíregyháza vasútállomás és a kapcsolódó P+R parkolók I. ütemének mérnöki tervezése – írja a TED-en megjelent hirdetmény nyomán az Origo.

Nyíregyháza, vasútállomás
Nyíregyházán megkezdődhet a vasútállomás fejlesztése / Fotó: Unsplash

A Nyíregyháza vasútállomást és környezetét érintő fejlesztés nem a nulláról indul: a most megrendelt mérnöki tervezési feladat egy korábbi tanulmány- és engedélyezési szintű tervcsomag átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is jelenti – írja a Magyar Építők.

Így újul meg Nyíregyháza vasútállomás

A vasúti peronok hossza 160 méterre nő, a peronburkolatok összesen 10.812 négyzetméteren újulnak meg, miközben a peronszegélyek hossza eléri a 2468 métert. A peronok fölé új, korszerű tetőszerkezetek kerülnek: a B, C és D peronokon összesen közel 3990, míg az A peronon további 458 négyzetméter fedett felület létesül. A meglévő peronaluljárót részben elbontják és újjáépítik.

Az állomás környezete is teljesen átalakul:

  • mintegy 398 méteren megújul a 3317. jelű országos közút teljes pályaszerkezete,
  • további körülbelül 670 méteren kicserélik a csatlakozó utcák burkolatát,
  • 130 B+R, 7 K+R, 7 taxiállást és 2 akadálymentes parkolót alakítanak ki.

További részleteket itt olvashat a beruházásról.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu