Borzalmas újévi tragédiát szemléltet a MÁV, az érzékszerveink rosszul vannak beállítva – videó

Borzalmas tragédia történt január elsején Sátoraljaújhelynél. Négyen haltak meg, amikor egy személyautó vonattal ütközött, pedig jól működött a fénysorompó. A tragikus eset felhívja rá a figyelmet, és a MÁV a cikkünkben lejjebb bemutatott videón is szemlélteti, hogy a fénysorompónál könnyű tévedni, ezért is kell nagyon fegyelmezetten engedelmeskedni a jelzésnek.

Vasúti átjáró: elkerülhető a tragédia, és sajnos sokan nem kerülik el mégsem, mert ha nem vesszük figyelembe a jelzést, nagyon könnyen megtévesztenek az érzékszerveink / Fotó: ANP via AFP

A KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad, a gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa – óv közleményében a vasútvállalat.

Emlékeztetnek: az elmúlt 17 évben MÁV hálózatán vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Ha történt is tragédia, azt mindig az okozta, hogy az ember hibázott – a műszaki berendezések jól működnek, védve az emberéletet.

Ennek ellenére mégis történt 2025-ben is a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt

57 vasúti átjárós baleset.

Ezekből 19 követelt emberéletet is,

és négy baleset résztvevői sérültek meg súlyosan.

Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel,

huszonhét pedig anyagi kárral járt.

Ehhez hozzáadódnak még a lelki traumák: a túlélőké, a sérülteké, az áldozatok szeretteié, a vétlen mozdonyvezetőké és vasutasoké. Az utóbbiak közt olyanok is voltak, akik emiatt hagyták el a pályát.

Vasúti átjáró: „Azt hittem, hogy még átérek”

A MÁV legújabb SÍN-TÉR epizódjában mutatja be Hartlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatója, hogy mit jelent az „azt hittem, még átérek” gondolat egy kísérletben, amely a periférikus látást és a távolság torz megbecsülését szemlélteti.



