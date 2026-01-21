Hiába pörgött a turizmus, bajban maradt a vendéglátás – jön a beavatkozás – így segít a kormány a százmilliárdos csomaggal

A vendéglátás számára jelentős, 95–127 milliárd forintos nagyságrendű támogatás több csatornán keresztül érkezhet az ágazatba – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdász kiemelte, hogy az adócsökkentések egyrészt közvetlen pénzügyi mozgásteret teremtenek a vállalkozások számára, amelyet béremelésekre és fejlesztésekre fordíthatnak, másrészt a fehéredés irányába is hatnak, ami hosszabb távon az ágazat egészét erősítheti.

Kiemelte, hogy a vendéglátás helyzete ugyanakkor speciális: a tavalyi év első 11 hónapjában az eladási forgalom volumene mindössze 0,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Ez annak ellenére történt, hogy a keresletet meghatározó turizmus kedvezően teljesített:

a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 4,0 százalékkal emelkedett, elsősorban a külföldi vendégforgalom 7,2 százalékos bővülésének köszönhetően.

Emellett a gazdaságban érdemi reálbér-emelkedés is végbement. A gyenge teljesítmény hátterében nem átmeneti nehézségek állnak. Évek óta megfigyelhető trend, hogy

csökken a vendéglátóhelyek száma, ami hosszabb távon kínálati problémákhoz vezethet, és akár Magyarország turisztikai vonzerejét is ronthatja.

A kormányzati beavatkozás célja ezért az ágazat fejlődésének és versenyképességének támogatása.

Kevesebb hozzájárulást kell majd fizetni a vendéglátóhelyeknek

A turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése közvetlen segítséget jelent a vendéglátóhelyeknek – emelte ki az elemző. Bár elméletileg árcsökkenésként is megjelenhetne, valószínűbb, hogy a vállalkozásoknál maradó 30–32 milliárd forintos összeg fejlesztésekre és működésük stabilizálására fordítódik. Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció adómentessé tétele további keresletet generálhat, mivel a korábbi 33 százalékos adókulcs megszűnése ösztönözheti az ilyen jellegű üzleti költéseket. Mint azt kérdésünkre elmondta:

A várható 30-40 milliárd forintos költségvetési kiesést részben ellensúlyozhatja a megnövekvő forgalomból származó áfabevétel.

A felszolgálási díj adózásának kiterjesztése csökkentheti a munkaerőköltségeket, ami lehetőséget teremt

béremelésekre

és fejlesztésekre.

Hangsúlyozta: az intézkedés a fehéredést is erősítheti, mivel a vendéglátásban elterjedt szürkefoglalkoztatás visszaszorítását segíti, ezáltal mérsékelve a becslések szerint 35–55 milliárd forintos költségvetési kiesést.