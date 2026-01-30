Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 520,37 +1,27% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,64 +0,25% BUX129 520,37 +1,27% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,64 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
Nagy Márton
támogatás

Kormányzati akcióterv: 100 milliárd forintos támogatás a vendéglátó szektornak

A kormány százmilliárd forintot megmozgató, 5+1 elemből álló akciótervvel segíti a vendéglátó szektort: többek között adókedvezményekkel, csökkentett turizmusfejlesztési hozzájárulással, új hitelkonstrukciókkal és jövőbeli papírmentességgel kívánja javítani az éttermek likviditását és versenyképességét.
VG/MTI
2026.01.30, 15:43
Frissítve: 2026.01.30, 16:03

A kormány kiemelten kezeli a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy az éttermek mindennapi működését könnyebbé tegye – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

20220209 City of Sopron Kormányzati akcióterv: 100 milliárd forintos támogatás a vendéglátó szektornak
Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A közleményben kiemelték: az elmúlt évek negatív külső hatásai – a koronavírus-járvány, valamint az elhibázott brüsszeli döntések következtében megemelkedett energiaköltségek – jelentős terhet róttak az ágazatra. A kormány ezért egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások megsegítésére.

A vonatkozó jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése megkezdődött, illetve hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben. A szaktárca kifejti, a kormány háborús gazdálkodás helyett a békegazdaságot építi: Magyarország forrásait nem a háború és Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítja.

Az akcióterv célja a vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása, átmeneti tehermentesítése, a feketemunka visszaszorítása, valamint a munkaerő megtartásának és visszacsábításának elősegítése a kereskedelmi vendéglátásba. Ennek érdekében a kormány 5+1 intézkedésről döntött.

Elsőként: adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció.

A vállalkozások árbevételük 1 százalékáig, de legfeljebb évi 100 millió forintig adómentesen számolhatják el az éttermi fogyasztáshoz kötődő reprezentációt. A kedvezmény mentesíti a juttatást a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, ezáltal ösztönzi a reprezentációs célú éttermi szolgáltatások igénybevételét. A normál üzleti év szerint működő vállalkozások már 2026 januárjától élhetnek a lehetőséggel.

A második intézkedés szerint felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke. Az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken. A kedvezmény az áfabevallással összhangban, első alkalommal a február 1-jét magában foglaló bevallástól alkalmazható.

Harmadikként: bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége.

Az éttermek lehetőséget kapnak arra, hogy a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevételnek (a gyakorlatban az étel- és italfogyasztás áfát tartalmazó bevételének) legfeljebb 20 százalékát felszolgálási díjként osszák szét a dolgozóik között, abban az esetben is, ha az adott étterem nem számol fel felszolgálási díjat.

A kedvezményes kifizetés a minimálbért, valamint a garantált bérminimumot nem válthatja ki, csak az e szintek feletti juttatásnál alkalmazható a kedvezményes adózás a meghatározott összeghatárig. A kifizetés személyi jövedelemadótól és szociális hozzájárulási adótól mentes, kizárólag 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék kerül levonásra.

Az új szabály nem módosítja a vendég számára átadott bizonylat képét, azon továbbra is maximum 15 százalék felszolgálási díj szerepeltethető. A korábban alkalmazott felszolgálási díj szabályai változatlanok maradnak, azzal, hogy az árbevételnek nagyobb hányada számolható el és fizethető ki a felszolgálási díjra vonatkozó szabályok szerint. A könnyítés 2026 februárjától alkalmazható, először a márciusban kifizetett bérek esetében.

A negyedik intézkedés szerint bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói. A meglévő kedvező hiteltermékek mellett új, vissza nem térítendő támogatással kombinált konstrukciók válnak elérhetővé az éttermek számára. A KTH Start program keretében, legfeljebb 5 millió forint hitel felvétele esetén további, legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, beruházási és forgóeszközhitel céljára egyaránt.

Az ötödik intézkedésként vendéglátóipari Vállalkozási kisokos készül. A kormány átfogó, 25 fejezetből álló gyakorlati útmutatót állít össze a vendéglátó vállalkozások számára, amely segítséget nyújt a jogszabályi környezetben való eligazodásban. A kisokos a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésében készül, az élelmiszer-szabályozástól az adózási kérdésekig.

Végül plusz 1 intézkedésként papírmentessé válhat a szektor 2027-től. A kormány célja az adminisztrációs terhek további csökkentése és a versenyképesség erősítése. Ennek érdekében 2027 januárjától vizsgálják a papíralapú számlázás elhagyásának, valamint a számlamegőrzési szabályok enyhítésének lehetőségét – ismertette közleményében az NGM.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu