Ez lehet a venezuelai válság súlyos következménye Magyarországra: Orbán Viktor megtörte a csendet, munkában a kormány
Szombat kora este a közösségi oldalán szólalt meg Orbán Viktor Venezuela ügyéről. A magyar miniszterelnök először kommentálta a kialakult helyzetet.
A dél-amerikai országban történt eseményekről lapunk egész nap tudósított. Összefoglalva most úgy áll a helyzet, hogy Amerika átvette Venezuela irányítását, Maduro elnököt és feleségét pedig fogságba ejtették és bíróság elé állítják.
Venezuela: Orbán Viktor megszólalt, ez lehet a válság súlyos következménye Magyarországra
Először is leszögezte, hogy a végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. "Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában".
Egyúttal bejelentette, hogy a mai napon szintén egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy
a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.
A magyar kormány munkában – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Venezuela kulcsfontosságú, a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik.
Becslések szerint ez eléri a 303 milliárd hordót.
Ráadásul Venezuela éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal ellátott, amelyik az amerikai finomítók kedvence. Ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.
Pénteken egyébként még úgy tűnt, enyhül a két ország viszonya. „Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében” – jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott interjújában. Most már tudjuk, ekkor már rég döntöttek a sorsáról Washingtonban.
Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója gyorselemzésében azt olajpiacról írt a venezuelai válság kapcsán. "Mi várható az olajpiacon Venezuela olajnagyhatalom, így Maduro elfogása hatással lesz az árakra" – szögezte le.
- Az akció befolyásolhatja a kitermelési aktivitást,
- a meglévő értékláncokat,
- valamint a venezuelai vezetés által működtetett árnyékflottát.
Ezek rövid távon szűkíthetik a kínálatot és enyhén – Venezuela globális részaránya 1 százalék – felfelé hajthatják az árakat. Ugyanakkor a Maduro-rezsim vége lehetőséget teremthet a szankciók feloldására.
Amennyiben ez megtörténik, az átrendeződést követően új, a korábbiaknál kiszámíthatóbb egyensúly alakulhat ki, ami középtávon a kínálat bővülését – Venezuela a legnagyobb feltárt olajtartalékon ül – és az árak enyhülését vetíti előre.
Kockázatot jelent viszont Kína, Oroszország és az OPEC államok potenciális reakciója az amerikai beavatkozásra. Ezek a szereplők ugyanis aligha fogják ölbe tett kézzel nézni a befolyásuk csökkenését.