Ilyen nincs: terjed a hír, hogy csődbe ment egy komplett magyar település, először szólalt meg a polgármester – "Ez elfogadhatatlan"

Vizslás Község Önkormányzata tájékoztatása az elmúlt órákban megjelent sajtóhírekkel kapcsolatban – ezzel a címmel adott ki közleményt szombat késő délután a település polgármestere, Sándor József.

Vizslás: terjed, hogy csődbe ment a magyar település, először szólalt meg a polgármester / Fotó: Vizslás / Facebook

Utóbb most már kijelenthető, hogy

durva álhírről van szó,

amit minden jel szerint a sajtó kreált. Minden azzal kezdődött, hogy a Népszava megírta: csődbe ment a falu, ahol az önazonossági törvényt a lehető legszigorúbban alkalmazták.

Ez lenne ugye Vizslás, az 1200 fős Nógrád vármegyei község. A lap a valóban súlyos állítását mindösszesen azonban arra alapozta, hogy az önkormányzat feladott ott egy apróhirdetést, amelyben az állt, hogy "Vizslás község önkormányzata ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy csődeljárás alá került".

Bár azt a lap is leírta, hogy a megkeresés ellenére nem kapott hivatalos információt a történtekről, mégis közölte a kijelentést a csődről.

Most azonban megérkezett Vizslás Község Önkormányzatának reakciója, amivel teljes mértékben tisztázta és cáfolta a híreket. A közlemény a település polgármesterének közösségi oldalán jelent meg először.

Ebben az olvasható, hogy

ezúton határozottan cáfolja azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint a település csődbe ment volna. Vizslás község nincs csődhelyzetben.

Leszögezik, hogy

az önkormányzat működése stabil,

a kötelező közszolgáltatások zavartalanul működnek,

a munkavállalók bérüket időben megkapják, sőt béremelés is volt nekik,

a fejlesztések és közösségi programok folyamatosan zajlanak.

Természetesen azt is tisztázták, hogy mi a valóság az állítólagos csőd kapcsán. Kiderült, hogy "a nyilvánosságban megjelent félreértelmezések egy több éve fennálló, jogi elszámoláshoz kapcsolódó technikai eljárásból erednek, amely nem érinti az önkormányzat működőképességét és nem jelent fizetésképtelenséget".

Olyannyira nem, hogy az önkormányzat költségvetése biztos alapokon nyugszik: az állami működési támogatások rendelkezésre állnak, a pályázati források felhasználása folyamatban van, a pénzügyi gazdálkodás tervezetten és felelősen történik.