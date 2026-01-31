Ilyen nincs: terjed a hír, hogy csődbe ment egy komplett magyar település, először szólalt meg a polgármester – "Ez elfogadhatatlan"
Vizslás Község Önkormányzata tájékoztatása az elmúlt órákban megjelent sajtóhírekkel kapcsolatban – ezzel a címmel adott ki közleményt szombat késő délután a település polgármestere, Sándor József.
Utóbb most már kijelenthető, hogy
durva álhírről van szó,
amit minden jel szerint a sajtó kreált. Minden azzal kezdődött, hogy a Népszava megírta: csődbe ment a falu, ahol az önazonossági törvényt a lehető legszigorúbban alkalmazták.
Ez lenne ugye Vizslás, az 1200 fős Nógrád vármegyei község. A lap a valóban súlyos állítását mindösszesen azonban arra alapozta, hogy az önkormányzat feladott ott egy apróhirdetést, amelyben az állt, hogy "Vizslás község önkormányzata ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy csődeljárás alá került".
Bár azt a lap is leírta, hogy a megkeresés ellenére nem kapott hivatalos információt a történtekről, mégis közölte a kijelentést a csődről.
Vizslás csődbe ment? Először szólalt meg a polgármester
Most azonban megérkezett Vizslás Község Önkormányzatának reakciója, amivel teljes mértékben tisztázta és cáfolta a híreket. A közlemény a település polgármesterének közösségi oldalán jelent meg először.
Ebben az olvasható, hogy
ezúton határozottan cáfolja azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint a település csődbe ment volna. Vizslás község nincs csődhelyzetben.
Leszögezik, hogy
- az önkormányzat működése stabil,
- a kötelező közszolgáltatások zavartalanul működnek,
- a munkavállalók bérüket időben megkapják, sőt béremelés is volt nekik,
- a fejlesztések és közösségi programok folyamatosan zajlanak.
Természetesen azt is tisztázták, hogy mi a valóság az állítólagos csőd kapcsán. Kiderült, hogy "a nyilvánosságban megjelent félreértelmezések egy több éve fennálló, jogi elszámoláshoz kapcsolódó technikai eljárásból erednek, amely nem érinti az önkormányzat működőképességét és nem jelent fizetésképtelenséget".
Olyannyira nem, hogy az önkormányzat költségvetése biztos alapokon nyugszik: az állami működési támogatások rendelkezésre állnak, a pályázati források felhasználása folyamatban van, a pénzügyi gazdálkodás tervezetten és felelősen történik.
A polgármestert és az önkormányzatot, illetve minden bizonnyal a falut is érthető okokból felzaklatták a történtek.
Vizslás Község Önkormányzata elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes sajtóorgánumok a tények pontos ismerete nélkül, szenzációkeltő módon keltenek bizonytalanságot és rontják a település jó hírnevét. Az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan vagy félrevezető állításokkal szemben jogi lépéseket tegyen
– reagáltak határozottan a történtekre.
A totális valótlanságot részletesen tisztázó közlemény azzal zárult, hogy Vizslás vezetése továbbra is elkötelezett a felelős gazdálkodás, az átláthatóság és a település fejlődése mellett. "Vizslás működik. Vizslás fejlődik. Vizslás nincs csődben".