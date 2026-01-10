Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volkswagen AG
Népszerű
autópiac

Letarolta a magyar piacot a népszerű német márka

A Volkswagen márka értékesítése 6,8 százalékkal bővült 2025-ben a magyarországi újautó-piacon, kissé meghaladva a teljes személyautó-piac 6,5 százalékos gyarapodását.
Andor Attila
2026.01.10, 16:32

A Volkswagen az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre – ismertette Papp Zoltán, a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria márkaigazgatója. A magyarországi újautó-piacon 2025-ben 129 440 járművet adtak el. A Volkswagen részesedése az év végén 6,7 százalékos volt, ezzel a márkák erősorrendjében a negyedik helyen állt.

Volkswagen - Zwickau plant
Volkswagen: Magyarországon változatlanul népszerű / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Papp Zoltán a magyar piacot értékelve kifejtette: a SUV-modellek részesedése eléri a 60 százalékot, ez Európában is kimagasló érték, noha a kategória túlsúlya nemzetközi jelenség. A VW modellpalettája erős az SUV-szegmensben, miután a kínált 18 modellből nyolc SUV; a márka legsikeresebb modellje Magyarországon a T-Roc – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy folyamatos csökkenés tapasztalható a kombi szegmensben, amely korábban erős volt a céges vásárlásoknál.

A márkaigazgató sikerként említette, hogy a magyarországi privát vevők körében a legvonzóbb márka a Volkswagen, ezért a következő időszakban fókuszálnak a magánvásárlókra. Megjegyezte: ennek részeként 

az év végén összeállítottak egy olyan Polo modellt, amely a legalacsonyabb listaárú magyarországi autóként jelenhetett meg a kereskedőknél.

A magyar újautó-piacon a privát vevők aránya eléri a 32 százalékot. A VW eladásaiban az arány 23,3 százalék a márkaigazgató adatai szerint.

Papp Zoltán jelezte, hogy az idén a márka megjelenik a kisautók szegmensében, amelyben eddig nem volt jelen, és egyebek mellett új modellekkel bővíti elektromos kínálatát. A VW 2025-ben 495 elektromos személyautót értékesített Magyarországon, 48 százalékkal többet a 2024. évinél. Piaci részesedése ezzel 4,5 százalékra nőtt az elektromos szegmensben, azonban célja, hogy részesedése felzárkózzon az egyéb meghajtású modelljei pozíciójához.

A Porsche Hungaria Kft., az Audi, a Cupra, a SEAT, a Skoda, a Volkswagen és a VW haszonjárművek kizárólagos magyarországi importőre, nemrégiben arról számolt be, hogy modelljeiből 2025-ben 29 500-at adtak el Magyarországon, a 2024. évihez viszonyított 5 százalékos bővüléssel megtartotta vezető helyét a magyarországi importőrök között. A cég által korábban közölt előzetes adatok szerint a 2025. évi értékesítés 647 milliárd forintra nő.

Még a Daciának is aláver a Polo 

Igazi meglepetés: ez most Magyarország legolcsóbb új autója, szinte fillérekért adják – még a kínaiak is rácsodálkoztak. Még a Dacia modelljeit is veri árban, pedig nyugati prémiumról van szó. 

Magyarország legolcsóbb új autója azt mutatja, hogy már nem csak a kínaiak tudnak fillérekért árazni. Sokáig a Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon: a kissé elavult, apró Mitsubishi fapados változatáért 4,5 milliót kellett fizetni. Ez az autómodell már nem kapható, és a piac is jócskán átrendeződött. A trónra most egy olyan autó ült fel, amire valószínűleg kevesen számítottak. 

Jelenleg ugyanis az inkább prémiumkategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon, amelynek az alapára 5,98 millió forint

– hívta fel a figyelmet a Totalcar.

Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, amely olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu