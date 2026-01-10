Letarolta a magyar piacot a népszerű német márka
A Volkswagen az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre – ismertette Papp Zoltán, a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria márkaigazgatója. A magyarországi újautó-piacon 2025-ben 129 440 járművet adtak el. A Volkswagen részesedése az év végén 6,7 százalékos volt, ezzel a márkák erősorrendjében a negyedik helyen állt.
Papp Zoltán a magyar piacot értékelve kifejtette: a SUV-modellek részesedése eléri a 60 százalékot, ez Európában is kimagasló érték, noha a kategória túlsúlya nemzetközi jelenség. A VW modellpalettája erős az SUV-szegmensben, miután a kínált 18 modellből nyolc SUV; a márka legsikeresebb modellje Magyarországon a T-Roc – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy folyamatos csökkenés tapasztalható a kombi szegmensben, amely korábban erős volt a céges vásárlásoknál.
A márkaigazgató sikerként említette, hogy a magyarországi privát vevők körében a legvonzóbb márka a Volkswagen, ezért a következő időszakban fókuszálnak a magánvásárlókra. Megjegyezte: ennek részeként
az év végén összeállítottak egy olyan Polo modellt, amely a legalacsonyabb listaárú magyarországi autóként jelenhetett meg a kereskedőknél.
A magyar újautó-piacon a privát vevők aránya eléri a 32 százalékot. A VW eladásaiban az arány 23,3 százalék a márkaigazgató adatai szerint.
Papp Zoltán jelezte, hogy az idén a márka megjelenik a kisautók szegmensében, amelyben eddig nem volt jelen, és egyebek mellett új modellekkel bővíti elektromos kínálatát. A VW 2025-ben 495 elektromos személyautót értékesített Magyarországon, 48 százalékkal többet a 2024. évinél. Piaci részesedése ezzel 4,5 százalékra nőtt az elektromos szegmensben, azonban célja, hogy részesedése felzárkózzon az egyéb meghajtású modelljei pozíciójához.
A Porsche Hungaria Kft., az Audi, a Cupra, a SEAT, a Skoda, a Volkswagen és a VW haszonjárművek kizárólagos magyarországi importőre, nemrégiben arról számolt be, hogy modelljeiből 2025-ben 29 500-at adtak el Magyarországon, a 2024. évihez viszonyított 5 százalékos bővüléssel megtartotta vezető helyét a magyarországi importőrök között. A cég által korábban közölt előzetes adatok szerint a 2025. évi értékesítés 647 milliárd forintra nő.
Még a Daciának is aláver a Polo
Igazi meglepetés: ez most Magyarország legolcsóbb új autója, szinte fillérekért adják – még a kínaiak is rácsodálkoztak. Még a Dacia modelljeit is veri árban, pedig nyugati prémiumról van szó.
Magyarország legolcsóbb új autója azt mutatja, hogy már nem csak a kínaiak tudnak fillérekért árazni. Sokáig a Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon: a kissé elavult, apró Mitsubishi fapados változatáért 4,5 milliót kellett fizetni. Ez az autómodell már nem kapható, és a piac is jócskán átrendeződött. A trónra most egy olyan autó ült fel, amire valószínűleg kevesen számítottak.
Jelenleg ugyanis az inkább prémiumkategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon, amelynek az alapára 5,98 millió forint
– hívta fel a figyelmet a Totalcar.
Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, amely olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.