Vonatstop Magyarországon: nem tudott tovább várni a konténerhajó, át kell építeni a Keletit – kiderül, érkezik-e üzemanyag

A MÁV Zrt. tegnap reggel az összes tehervonatot a rendező pályaudvarokon való várakozásra kényszerítette Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter utasításának megfelelően – közölte Hegyi Zsolt, az állami vasúttársaság vezérigazgatója az ATV reggeli műsorában.

A tehervonatok vesztegelnek, a Bube hamarosan indul, de még meg kell emelni két peront a Keletiben / Fotó: Tibor.photo.Holczer / Shutterstock

Nyugalom, az üzemanyag érkezik!

Az intézkedésre azért volt, és egyelőre lehet is még néhány napig szükség, hogy kisebb legyen a vasúti forgalom, ritkábban kelljen a váltókat állítani, így ugyanis csökken a személyszállítás késésének, elakadásának a kockázata. A reggeli személyszállítási csúcs után azonban újraindultak a legrégebb ideje veszteglő szerelvények, szerencsére a hóesés is elállt.

Hegyi Zsolt elismerte, hogy a fél-egy napos várakozások hosszú távon az ellátási lánc elakadását okozhatnák, de erről nincs szó. A stratégiailag fontos szállítmányok érkeznek. Érkezik az üzemanyag is, mellesleg Szlovákiában is vannak áruszállítási korlátozások.

Van ügyfél, akinek nem várhat az áruja

Ám nem csak üzemanyagra van szükség az országban. A hóesés miatti intézkedés napi hetven-nyolcvan vegyes kocsiösszetételű, úgynevezett elegyvonatot érint az Indóház Online tegnapi cikke szerint. Mint olvasható, az ünnepek után a hazai vasúti árufuvarozók éppen most kezdték felvenni a ritmust. A piaci részesedések ismerete alapján e vonatoknak mintegy fele a Rail Cargo Hungaria irányvonata. Az Indóház a megbízható forrására hivatkozva azt írta, hogy

a hóhelyzet miatt lelassult szállításra reagálva már mondtak le megrendelést olyan ügyfelek, amelyek időérzékeny árut vártak.

Azt is felidézi, hogy a tehervonati forgalom ideiglenes korlátozása újabb negatív hatás a több mint egy tucat árufuvarozó vasútvállalatot hátrányosan érintő egyeskocsi-támogatás megszüntetése után.

Ez a konténerhajó elment

A Világgazdaság értesülése szerint más nehézség is adódott a tehervonatok visszatartása miatt: volt szerelvény, amely lekéste a kikötői csatlakozását. Arra is érkezett panasz, hogy a MÁV nem vette igénybe azokat a kerülővágányokat, amelyeken félreállíthatók a tehervonatok, amíg elengedik a személyvonatokat. Igaz, a kerülővágányok használata is váltók használatával jár, ezek pedig nem minden esetben fűtöttek. Forrásaink megjegyezték még, hogy egész Európát betakarta a hó, de ekkora torlódások csak Magyarországon vannak, ez pedig a tranzitforgalmat is erősen sújtja.