Fogy a türelem: sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől, a legfelső szintről érkezett – most már mielőbb állapodjanak meg az oroszokkal

Újraindul Szerbia egyetlen olajfinomítója – erről tett bejelentést a szerb elnök a nap folyamán. Vucsics több részletet is elárult az olajellátás jövőjéről, egyben határozott kérést fogalmazott meg a magyar fél felé.

Vucsics: sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől / Fotó: AFP

A szerb elnök először is elmondta, hogy január 15-ig megérkezik az első 85 ezer tonna kőolaj az országba, így január végére megtörténik az első finomítás a pancsovai üzemben.

Egyúttal jelezte, hogy várhatóan január 17-én vagy 18-án megkezdi működését a finomító.

Mindez rendkívüli előrelépés, hiszen már 88 napja egyetlen csepp olaj sem érkezett a Janafon (Adria-kőolajvezeték) keresztül Szerbiába.

Vucsics: fogy a türelem, sürgető üzenetet kaptak a magyarok a szerbektől

A szerb elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülése utáni beszédében viszont felszólította

a Gazprom

és a NIS vezetését,

valamint a magyarokat,

hogy a lehető leghamarabb véglegesítsék az adásvételi szerződést, hogy Szerbia "kiléphessen végre a szankciós rendszer alól".

Számunkra a legfontosabb a béke megőrzése, és ebben sikeresek is leszünk. Ami az energiabiztonságot illeti, várhatóan január 15-ig megérkezik hozzánk az első 85 ezer tonna olaj, amiért már január 5-én utalunk. Aztán 13-ig, de legkésőbb 15-ig meg kell érkeznie a szállítmánynak. Január 17-18-án beindul a finomító, ami azt jelenti, hogy január 25-26. körül már képesek lesznek megoldani az olajkérdést, ahogy mondani szokás, kőolajszármazékokat gyártani ott – sorolta.

Csakhogy arra is rámutatott, hogy jelenleg is érvényben vannak még a NIS-t sújtó szankciók, amelyek továbbra is ott lebegnek Szerbia felett, ahogyan az 1300-1400 embert foglalkoztató kínai Linglong vállalat elleni büntetőintézkedések is hatályosak.

Ezzel meg kell küzdenünk, és meg is fogunk küzdeni.

Remélem, és egyben fel is hívom a Gazprom, a NIS vezetését és a magyarokat – hiszen most már világos, hogy velük tárgyalnak –, hogy a lehető leghamarabb zárják le az adásvételi szerződést, hogy kiléphessünk a szankciós rendszerből, és Szerbia folytathassa a növekedést

– üzente Vucsics.

A magyarok, jelen esetben a Mol iparkodik is: a szerb sajtó és a Világgazdaság nem megerősített információi szerint is a magyar olajtársaság küldöttsége már hétfőn megérkezik a NIS finomítójához és megkezdődik a szerb olajvállalat teljes átvilágítása.