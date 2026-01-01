Deviza
EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NKFH
csalás
webáruház

Egyre növekszik a csaló webáruházak száma – mutatjuk, milyen intő jelekre figyeljen

Magyarországon is egyre nagyobb méreteket ölt az online vásárlás, amely kényelmes ugyan, ám csaló webshopba is könnyen belefuthatunk. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt célja, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó cégeket jogkövető magatartásra sarkallja, ezért is hozta létre a jogsértő webáruházak feketelistáját.
VG
2026.01.01, 11:23
Frissítve: 2026.01.01, 11:43

Az online kereskedők kínálatában gyakran felbukkannak túlzottan is kecsegtető ajánlatok, s habár sok esetben valóban hiteles akciókról van szó, könnyen eshetünk olyanok csapdájába, akik profi trükkökkel akarnak átvágni. Miután elszaporodtak az átverésekre szakosodott webshopok, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját, amely bárki számára hozzáférhető. A rendelést megelőzően érdemes megnézni ezt a nyilvántartást, hiszen így elkerülhetjük, hogy átverjenek bennünket.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját (illusztráció) Fotó: Shutterstock
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját / Fotó: Shutterstock

Itt található a jogsértő webáruházak feketelistája

Az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt folyamatosan szűkül a csaló webshopok mozgástere, de mindig van valamilyen újabb trükk a tarsolyukban. 

Ahogy beszámoltunk róla, a tudatos vásárlói döntés meghozatalának segítése és a fogyasztók védelme érdekében az NKFH folyamatosan frissíti a nyilvántartásában szereplő kétes, illetve csaló webáruházak listáját, amelyen azok az online kereskedők szerepelnek, amelyeknél a hivatalos szervek – a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság – jogerősen megállapított valamilyen hiányosságot. Egyúttal azt is feltüntetik, ha a vállalkozás pótolta a mulasztásokat. 

Az adatbázisban, amely a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján érhető el, jelenleg mintegy 120 feketelistás webáruház szerepel.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu