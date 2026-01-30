Már nagyon elfelejtené a Wizz Air a hajtómű-ügyet, éves szinten 100 millió utast akarnak Váradi Józsefék

A Wizz Air elérte az 500 milliomodik utast, ez 21 év alatt sikerült neki, ami európai rekord. A korábbi rekord 34 év volt – mondta el a magyar gyökerű légitársaság pénteki sajtótájékoztatóján Váradi József vezérigazgató. Hozzátette, hogy ez a szám több, mint az Európia Unió teljes lakossága, ami 450 millió fő.

Programozott növekedési pályán repül a Wizz Air / Fotó: Shutterstock

Váradi elmondta, hogy a Wizz Air Európa leggyorsabban növekvő légitársasága, és vitathatatlanul piacvezető Közép-Európában. Az Airline Ratings minősítése szerint a világ egyik legbiztonságosabb légitársaságának számítanak. Ez a repülőgépflotta fiatal átlagéletkorának és a légitársaság világszinten is szigorú pilótasztenderdjeinek köszönhető.

Erős a magyar jelenlét a Wizz Airnél

A vállalat jelenleg több mint 250 repülőgéppel rendelkezik, melyekkel több mint 1000 útvonalat repül. A flotta 73 százaléka Airbus A320 Neo repülőgépekből áll, ami károsanyag-kibocsátásban, zajszennyezésben és üzemanyag-felhasználásban is az egyik leversenyképesebb. Közel tízezer munkatársuk van világszerte, ők 116 különböző országból származnak.

Váradi József kiemelte, hogy a magyarországi jelenlét erős. 19 repülőgépük van Budapesten, és 1500 munkatársuk dolgozik itt, ezzel ők a legnagyobb foglalkoztató a légi közlekedési szektorban hazánkban. 2025-ben több mint 7,4 millió magyarországi utasuk volt. 2026-ban várakozásaik szerint 8,3 millió lesz ez a szám. 2025-ben ezt az utasszámot 34400 Budapestről és Debrecenből induló vagy ide érkező járattal érték el, az idei várakozás 41000 ilyen járat.

Az eddig bejelentetteken felül újdonság a Budapest–Szófia járat, amely nyáron indul, és hetente négyszer közlekedik majd.

Komoly és ambiciózus hosszú távú tervek

A vezérigazgató elmondta, hogy nem egyik pillanatról a másikra terveznek, 2018-ban készítettek egy tíz éves stratégiát, amit megkavart a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború és a hajtóműprobléma is. Jelenleg egy programozott növekedési pályán állnak, 2032-ig vannak ütemezett terveik. Ez alapján 2028-ban elérheti az évi 100 millió utast a Wizz Air.

Váradi József reagált arra is, hogy a csütörtökön megjelent friss negyedéves adatokat a piac kedvezően fogadta. Ennek kapcsán elmondta, hogy az árfolyam messze nem ott van, ahol kellene. A piac rövidebb távon értékeli a teljesítményt. Amikor letisztul az égbolt, és túl lesznek azokon a kihívásokon, amin át kell menni – ez egy nagyjából négy éves ciklus a hajtóművek miatt, amiből még két év hátra van –, akkor egy nagyon erős versenystruktúrával és az egyik legversenyképesebb flottával rendelkeznek majd.

Úgy gondolja, hogy mire ezt a piac is értékelni fogja, annak lesz egy átfutása.