Perceken belül leállás kezdődik az ország egyik legnagyobb mobil-szolgáltatójánál: nem szóltak mindenkinek, erre készüljenek az ügyfelek

Karbantartási munkálatok miatt leállás jöhet a Yettel hálózatának egyes részein – erről a mobilszolgáltató SMS-ben értesítette az érintett ügyfeleit. A tájékoztatás szerint a munkálatok 2026. január 21-én reggel 7 órától január 23-án este 20 óráig tartanak, és ebben az időszakban lassulás, illetve akár átmeneti szolgáltatáskiesés is előfordulhat.

Leállás jöhet a Yettelnél / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A tervezett leállás pontos részleteiről a Yettel ügyfélszolgálata annyit árult el, hogy nem teljes hálózati kiesésről van szó, hanem a hálózat egyes elemein végeznek karbantartást, amely nem érinti minden előfizetőt. Ez magyarázza azt is, hogy miért nem kapott minden ügyfél SMS-értesítést – írta az Origo.

A Yettel szerint az érintettek a kétnapos időszak alatt legfeljebb néhány perces fennakadást tapasztalhatnak, hosszabb, folyamatos kiesésre nem kell számítani.

A szolgáltató egyúttal arra kéri az ügyfeleit, hogy az érintett időszakban számoljanak az esetleges átmeneti lassulással, azonban a karbantartás célja a hálózat stabilabb és megbízhatóbb működésének biztosítása – adta hírül az ATV.

Nagy bejelentést tett a Telekom: átköltözteti az ügyfelei egy részét a Yettel hálózatára – ez a magyarázat

A Magyar Telekom és a Yettel megállapodása értelmében 2026. január 20-tól a Telekom fokozatosan áttereli ügyfeleinek 2G-forgalmát a Yettel országos rádiós hozzáférési hálózatára. A lépéssel a Telekom ügyfelei továbbra is a megszokott minőségben használhatják a 2G-szolgáltatást, a változás semmilyen formában nem érinti a Yettel-ügyfelek kiszolgálását. A megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G-kapacitásukat is – közölte a vállalat kedden.

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében 2026. január 20-tól a Magyar Telekom ügyfeleinek 2G-hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén. Az átállás a tervek szerint 2026. április 1-jéig befejeződik.