Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF320,82 -0,22% GBP/HUF439,37 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,08% PLN/HUF90,44 +0,04% RON/HUF74,71 -0,1% CZK/HUF15,67 +0,03% EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF320,82 -0,22% GBP/HUF439,37 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,08% PLN/HUF90,44 +0,04% RON/HUF74,71 -0,1% CZK/HUF15,67 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 272,46 -1,21% MTELEKOM1 990 -0,4% MOL3 852 -2,02% OTP40 030 -1,27% RICHTER10 760 -0,09% OPUS550 0% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 380 0% BUMIX10 140,78 -0,75% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 628,1 -1,77% BUX127 272,46 -1,21% MTELEKOM1 990 -0,4% MOL3 852 -2,02% OTP40 030 -1,27% RICHTER10 760 -0,09% OPUS550 0% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 380 0% BUMIX10 140,78 -0,75% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 628,1 -1,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
űrkutatás
Kapu Tibor
4iG
Axiom Space

Óriási hírt közölt a 4iG: Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space

A NASA az Axiom Spacet választotta ki az ötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra. A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom, melynek egyik befektetője 4iG, a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló privát űrrepüléseknek.
Zováthi Domokos
2026.02.02, 09:05
Frissítve: 2026.02.02, 09:05

Az Axiom Space a korábbi sikeres magánűrhajós küldetésekre építve hajtja végre az újabb, Ax – 5 jelölésű missziót, amely tudományos, technológiai és kereskedelmi célokat szolgál majd a Nemzetközi Űrállomáson, a NASA együttműködésében – jelentette be Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója a Linkedin-en.

4iG, Sárhegyi István
Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bejelentés a magyar űripar szempontjából is jelentős: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) befektetője az Axiom Space-nek. A magyar űr- és védelmi ipari holdingvállalat kétlépcsős tőkeemelést hajt végre az Axiom Spaceban összesen 100 millió USD értékben – ennek első lépése 30 millió amerikai dollár értékben 2025 év végén megvalósult – tulajdonrészt biztosítva a globális kereskedelmi űripar egyik meghatározó szereplőjében. A két vállalat emellett szorosan együttműködik az alacsony Föld körüli pályán működő adatközpont-technológiák (Orbital Data Center – ODC) fejlesztése terén is.

A magyar űrtechnológia már nem csak álom: az űrhajós idő viszont aranyat ér – Kapu Tibor a Világgazdaságnak

A súlytalanságban nincs felesleges mozdulat – minden a pontosságról és az időről szól. A magyar fejlesztések a Nemzetközi Űrállomáson is helytálltak, és ezzel új lehetőségek nyíltak a hazai űripar számára – mondta a Világgazdaságnak Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa, aki üzent a fiataloknak is.

Sárhegyi István, a 4iG Csoport alelnöke, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán gratulált az Axiom Space csapatának és úgy fogalmazott: „Az Axiom Space újabb NASA megbízása egyértelmű visszaigazolása annak a következetes szakmai teljesítménynek, amelyet a vállalat az emberes űrrepülések és az űripari fejlesztések terén nyújt. Befektetőként büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlődési pályának.”

Az újabb privát űrhajós küldetés tovább erősíti az Axiom Space pozícióját a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolódó kereskedelmi missziók piacán, miközben a magyar vállalatok szerepvállalását is láthatóbbá teszi a nemzetközi űriparban.

Olyat tett a 4iG, amit még eddig senki – beszáll a világ egyik legfelkapottabb cégébe

Ahogy azt decemberben megírtuk, először történik meg, hogy magyar vállalat tulajdonrészt szerez egy amerikai űripari cégben. A partnerség új korszakot nyit a magyar–amerikai űripari együttműködésben, miközben a 4iG hosszú távú jelenlétet biztosít a nemzetközi kereskedelmi űriparban.

A tranzakció a felek számára hosszú távú lehetőségeket nyit a globális piaci részesedés növelésére, miközben történelmi mérföldkő a magyar–amerikai űripari kapcsolatokban: első alkalommal valósult meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari szereplőben hajt végre befektetést.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke szerint az együttműködés a magyar űripar számára stratégiai jelentőségű. A vállalat közleményében kijelentette:

Az Axiom Space olyan forradalmi technológiákkal dolgozik, amelyek alapjaiban formálják át a kereskedelmi űripart. A befektetésünk tükrözi Magyarország vezető szerepét a nemzetközi űripari ökoszisztémában, és alátámasztja az Egyesült Államokkal fennálló szoros partnerséget.

A partnerség a 4iG számára hosszú távú jelenlétet biztosít a globális kereskedelmi űripari szegmensben, lehetővé téve közvetlen kapcsolódást az űralapú adatgazdasághoz, a mikrogravitációs kutatásokhoz és az ipari fejlesztési programokhoz.

Kam Ghaffarian, az Axiom Space ügyvezető elnöke kiemelte, hogy a 4iG-vel való együttműködés egy előremutató partnerség, amely közösen teremti meg a globális űrgazdaság alapjait, miközben erősíti

  • az amerikai
  • és a magyar

űripari együttműködést.

Igazi nagyvaddal fog össze a 4iG

Az Axiom Space kiemelkedő szereplő a kereskedelmi emberes űrrepülésben és az űrinfrastruktúra fejlesztésében. A vállalat tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetésekben és az Axiom Station – a világ első kereskedelmi célú űrállomása – fejlesztésében.

A cég innovációi a mikrogravitációs kutatásoktól az orbitális adatfeldolgozásig terjednek, és részt vett a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatásában is, ami mérföldkő volt a hazai űrkutatásban. A 4iG befektetése így nemcsak stratégiai, hanem szimbolikus lépés is, megerősítve Magyarország szerepét a nemzetközi kereskedelmi űriparban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu