Vác
Lázárinfó
Lázár János
MÁV
vasútvonal
gyorsvasút
korszerűsítés

Történelmi bejelentés: régóta panaszkodnak erre a vasútvonalra, Lázár János pontot tett a végére – a kormány választ ad az elővárosi fekete bárányra

Hosszú évek után valódi előrelépés jöhet a Budapest–Veresegyház–Vác-vonalon. Lázár János szerint a 71-es vasútvonal felújítása bekerült a kormányzati tervek közé, a beruházás Vácig újítaná meg az egyik legproblémásabb elővárosi pályát.
VG
2026.02.05., 19:56
Fotó: Világgazdaság

Lázár János csütörtökön, a váci Lázárinfón óriási bejelentést tett: elindult a 71-es vasútvonal felújításának előkészítése, amelyre 3-4 milliárd forintos beruházás készül. A cél egyértelmű: modernizálni az útvonalat, csökkenteni a késéseket és 120 kilométer/órás sebességet biztosítani az elővárosi közlekedésben.

Lázár János 71-es vasútvonal
Lázár János szerint a 71-es vasútvonal felújítása bekerült a kormányzati tervek közé, a beruházás Vácig újítaná meg az egyik legproblémásabb elővárosi pályát / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A 71-es vasútvonal évek óta az elővárosi közlekedés egyik legnagyobb problémagóca, ezt most a kormány is nyíltan elismerte. Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön, a váci Lázárinfón beszélt arról, hogy míg a párhuzamosan futó 70-es vonal jó állapotban van és érdemben segíti a váciak mindennapi közlekedését, addig a 71-es esetében komoly műszaki és menetrendi gondok halmozódtak fel.

A miniszter most bejelentette: már folyamatban van a 71-es vonal felújításának tervezése, ahol megígérte, hogy gyorsvasutat fognak kiépíteni.

A beruházás költsége Vácig 3-4 milliárd forint lehet, a szükséges forrásokat pedig az Európai Fejlesztési Banktól felvett hitelből biztosítanák. A projekt nemcsak a pálya állapotának helyreállítását, hanem annak korszerűsítését is biztosítaná.

Vácon régóta várnak a 71-es vasútvonal felújítására

A különbség a két vonal között ma drámai. Míg a 70-es vasútvonalon jelenleg 120 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, a 71-esen a gyenge alépítmény miatt ez jelenleg nem lehetséges. A pálya állapota miatt ráadásul állandó lassújelek nehezítik a közlekedést, csúcsidőben pedig rendszeresek késések, részben a kitérők hiánya miatt.

Lázár János szerint ez tarthatatlan helyzet egy budapesti elővárosi vonalon. A kormány célja az, hogy a felújítás után a 71-es vonalon is legalább 120 kilométer/órás sebességgel lehessen közlekedni ott, ahol a pálya adottságai ezt lehetővé teszik. Ez nemcsak a menetidőt rövidítené jelentősen, hanem a menetrend kiszámíthatóságát és a biztonságot is javítaná. A vonalon ráadásul jelenleg a teherforgalom is gyér, ami a térség versenyképességét is rontja – a pálya korszerűsítése így óriási gazdasági lendületet is adhatna Vácnak, a helyi iparterületek összekötésével.

A miniszter azonban kitért arra is, hogy a vasúti problémák enyhítésére a közúti közlekedést is erősítik. 

A Volán váci főmérnökségén jelenleg mintegy 150 busz áll szolgálatban, amelyekhez nemrég új járművek is érkeztek – ezek azt a célt is szolgálják, hogy a vasúti nehézségek idején is biztosított legyen a térség közlekedése.

Fontos fejlemény, hogy a 71-es vasútvonal felújítása nem szerepelt a tavaly év végén nyilvánosságra hozott eredeti vasúti fejlesztési listán. A mostani bejelentés azt jelzi, hogy a kormány bővíti a korábban tervezett projekteket, és reagál az elővárosi közlekedésben tapasztalható valós problémákra. Ha a tervek megvalósulnak, a 71-es vonal hosszú idő után végre felzárkózhat a térség másik fő vasúti tengelyéhez, és valódi alternatívát kínálhat az autózással szemben.

Országszerte

Országszerte
1115 cikk

 

 

