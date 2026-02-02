Deviza
EUR/HUF381,39 +0,11% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF440,72 +0,22% CHF/HUF413,91 -0,41% PLN/HUF90,31 -0,11% RON/HUF74,84 +0,07% CZK/HUF15,69 +0,19% EUR/HUF381,39 +0,11% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF440,72 +0,22% CHF/HUF413,91 -0,41% PLN/HUF90,31 -0,11% RON/HUF74,84 +0,07% CZK/HUF15,69 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 489,29 -0,27% MTELEKOM2 025 +1,33% MOL3 864 -1,71% OTP40 500 -0,1% RICHTER10 860 +0,83% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,41% AUTOWALLIS162,5 -0,31% WABERERS5 380 0% BUMIX10 132,95 -0,83% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 664,27 -0,42% BUX128 489,29 -0,27% MTELEKOM2 025 +1,33% MOL3 864 -1,71% OTP40 500 -0,1% RICHTER10 860 +0,83% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,41% AUTOWALLIS162,5 -0,31% WABERERS5 380 0% BUMIX10 132,95 -0,83% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 664,27 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
MVM
bakonyi
ajkai
energiatároló rendszer
akkumulátor

Óriást kap maga mellé a bakonyi erőmű, másodpercek alatt csúcsra pörög – döbbenetes, ahogy kinéz, ilyet még nem látott Magyarország

Az MVM Balance Zrt. egy 10,4 milliárd forintos beruházással energiatárolót épít a gázturbinás bakonyi erőmű mellé. A beruházás 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást kap. Az akkumulátor névleges kapacitása 57 megawatt.
VG
2026.02.02., 15:33
Fotó: MVM

Az MVM Balance Zrt. egy 57 megawatt névleges teljesítményű és 57 megawattóra névleges kapacitású akkumulátoros energiatárolóval bővíti az ajkai iparterületen működő bakonyi gázturbinás erőművét.

akkumulátor
Újabb erőműve mellé illeszt óriási akkumulátort az MVM / Fotó: MVM

A beruházás a tervek szerint 10,4 milliárd forintba kerül, ehhez Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervén keresztül az Európai Unió 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

  • A hálózati energiatárolók telepítése
  • hozzájárul az önellátási képességek erősítéséhez,
  • a külső kitettségek mérsékléséhez,

és elősegíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését - sorolja közleményében az MVM. A beruházás után az erőmű neve Bakonyi Hibrid Erőmű lesz. Ezzel Magyarországon úttörő jelentőségű, ipari léptékű energiatárolás jön létre, amely a tároló és a gázturbinás erőmű gépegységeinek összehangolt, környezetbarát üzemét eredményezi.

Az akkumulátor beépítése révén az addiginál több, megújuló forrásból származó villamosenergia juttatható a hálózatba. Ezátal csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása és a felhasználásukkal járó széndioxid-kibocsátás is. 

Az új hibrid erőmű néhány másodpercen belül képes a névleges teljesítmény leadására,

 így hatékonyan támogatja a villamosenergia-rendszer szabályozását és a megújuló energiaforrások időjárásfüggő termeléséből adódó ingadozások kiegyenlítését.

Sorra telepíti az MVM az akkumulátorokat

Az energiatároló egység főbb berendezései részben konténerekben, részben szabadtéren lesznek. A létesítmény villamos csatlakozása érdekében építenek majd egy kapcsolóépületet a gázturbinás erőművön belül. Az akkumulátor beruházást a tervek szerint 2026. június 30-án fejezik be. Egy korábbi dokumentumban még 2026- április 30-i projektzárás szerepel.

Az erőmű tizenhárom éve működő 65A SGT turbináit a németországi Siemens gyártotta. Az akkumulátor gyártójáról a közlemény nem ír, de más forrás szerint a berendezés beszerzésére és karbantartására az Extor Energy Zrt. vállalkozott.

Az MVM hasonló, de litéri projektjének tervéről két éve írt a Világgazdaság. A tavaly júniusban átadott litéri beruházás érdekessége, hogy annak során két, különböző technológiájú tárolót helyeztek üzembe: egy lítium-vasfoszfát és egy NAS (nátrium-kén) megoldásút. Az első közel közel 5 MW teljesítőképességű, a második 0,75 MW-os. Idei hír, hogy za MVM Tiszaújvárosban is energiatárolót telepít.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Mihályi Péter

Videón a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről tett vállalhatatlan kijelentések – erről beszéltek a Tisza-közeli konferencián

Aktuálpolitikai témák is előkerültek a Republikon konferenciáján.
2 perc
Keir Starmer

Sárba ragadt Nagy-Britannia, de a politikai elit inkább civakodik: növekedés helyett már a jobboldal is az újraosztásról beszél – itt már egy kormányváltás is kevés

A Munkáspárt növekedés helyett újraosztásról vitázik, miközben a jólét bővítésének gondolata háttérbe szorult.
2 perc
munkakörnyezet

Így találhatja meg újra a HR a szerepét az AI korszakában (x)

Az AI kíméletlenül rámutatott: a probléma nem az elkötelezettség hiánya, hanem a működésé.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu