Bezuhantak a húsárak az Aldinál, a magyarok kedvenc péksüteményét is megvágták – részletes magyarázatot adott a kereskedelmi lánc
Az Aldi újabb árcsökkentéssel törne borsot a versenyársai orra alá. A német élelmiszerdiszkont-lánc idén már ötödik alkalommal mérsékli a frisshús, ezúttal pedig a friss sertéshús fogyasztói árát – derült ki az Aldi csütörtöki közleményéből.
A diszkontlánc magyarázata szerint a mostani intézkedés 9 népszerű, a magyar konyha közkedvelt alapanyagait érinti – többek között a sertéstarját, a lapockát és a darált húst.
- A vákuumcsomagolt, darabolt sertéslapocka kilós ára 1755 forintról 1649 forintra csökken,
- a 30 sázalékos zsírtartalmú darált sertéshús 1 kilogrammos kiszerelése 1899 forint helyett 1799 forintba kerül,
- míg a csonttal kínált sertéstarja 500 grammos csomagja 1059 forintról 999 forintra mérséklődik.
- Ugyancsak olcsóbb lett a sertéscomb és a karaj több kiszerelése is.
Az Aldi 2021 novemberétől az állandó kínálatában csak magyar beszállítóktól származó friss hús tart, azaz ezek a sertéshúsok is hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból érkeznek a saját márkás HÚSMESTER termékcsaládjába.
A friss hús az alapélelmiszerek egyikeként a mindennapi bevásárlások egyik legfontosabb hozzávalója, ezért az Aldi lépése valószínűleg nem hagyja hidegen az árérzékenységükről híres magyarokat.
A német diszkontlánc ugyanakkor nem csak a sertéshúsok árát csökkenti jelentősen, hanem legalább az egyik péksüteményéét is. A facebookos hirdetése szerint a hét további részében
a kakaós csiga darabját 36 százalékkal akciózza le, ami így csupán 99 forintért megvásárolható.
A 2026-os év számos termékkör tartós árcsökkentésével indult az Aldinál. Több mint félszáz tejtermék, a friss csirke- és sertéshús, valamint számos saját márkás csokoládé lett jelentősen kedvezőbb árú a diszkontlánc üzleteiben.
Nemcsak az Aldi, hanem a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is érkezhet az óriási árcsökkentés
Mint lapunk az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekre hivatkozva korábban rávilágított, csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején.
Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – állítja az AKI honlapján közzétett jelentés.
Ha pedig olcsóbb a kiskereskedőnek a beszerzés, akkor az árut is olcsóbban tudja aztán tovább értékesíteni.
Az Aldi ezért is tudta már január közepén 12-féle friss sertéshús árát csökkentette, átlagosan több mint 7 százalékkal. Igaz, a beszerzési árak ennél jelentősebben mérséklődtek.
Nagyon megéri figyelni a bolti árakat, hogyan alakulnak az érintett termékeknél a Lidl, a SPAR, a Tesco, az Aldi és a többi lánc polcain. Fogyasztói szempontból elvárható, hogy a beszerzésnél beállt áresés legalább részben átadják a vásárlóknak.
