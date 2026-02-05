Bezuhantak a húsárak az Aldinál, a magyarok kedvenc péksüteményét is megvágták – részletes magyarázatot adott a kereskedelmi lánc

Az Aldi újabb árcsökkentéssel törne borsot a versenyársai orra alá. A német élelmiszerdiszkont-lánc idén már ötödik alkalommal mérsékli a frisshús, ezúttal pedig a friss sertéshús fogyasztói árát – derült ki az Aldi csütörtöki közleményéből.

A sertéshúsok árában nemcsak az Aldi, de a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is óriási árcsökkentés érkezhet / Fotó: ALDI

A diszkontlánc magyarázata szerint a mostani intézkedés 9 népszerű, a magyar konyha közkedvelt alapanyagait érinti – többek között a sertéstarját, a lapockát és a darált húst.

A vákuumcsomagolt, darabolt sertéslapocka kilós ára 1755 forintról 1649 forintra csökken,

a 30 sázalékos zsírtartalmú darált sertéshús 1 kilogrammos kiszerelése 1899 forint helyett 1799 forintba kerül,

míg a csonttal kínált sertéstarja 500 grammos csomagja 1059 forintról 999 forintra mérséklődik.

Ugyancsak olcsóbb lett a sertéscomb és a karaj több kiszerelése is.

Az Aldi 2021 novemberétől az állandó kínálatában csak magyar beszállítóktól származó friss hús tart, azaz ezek a sertéshúsok is hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból érkeznek a saját márkás HÚSMESTER termékcsaládjába.

A friss hús az alapélelmiszerek egyikeként a mindennapi bevásárlások egyik legfontosabb hozzávalója, ezért az Aldi lépése valószínűleg nem hagyja hidegen az árérzékenységükről híres magyarokat.

A német diszkontlánc ugyanakkor nem csak a sertéshúsok árát csökkenti jelentősen, hanem legalább az egyik péksüteményéét is. A facebookos hirdetése szerint a hét további részében

a kakaós csiga darabját 36 százalékkal akciózza le, ami így csupán 99 forintért megvásárolható.

A 2026-os év számos termékkör tartós árcsökkentésével indult az Aldinál. Több mint félszáz tejtermék, a friss csirke- és sertéshús, valamint számos saját márkás csokoládé lett jelentősen kedvezőbb árú a diszkontlánc üzleteiben.

Nemcsak az Aldi, hanem a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is érkezhet az óriási árcsökkentés

Mint lapunk az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekre hivatkozva korábban rávilágított, csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején.

Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – állítja az AKI honlapján közzétett jelentés.