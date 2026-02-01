Most kell figyelni a Lidlben, a SPAR-ban, a Tescóban és a többi boltban: óriási árcsökkentésnek kell jönnie, az első lánc már lépett is

Csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején – ez olvasható ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekben. Ez alapján pedig reális az árcsökkentés a boltokban is.

Árcsökkentés: óriási leárazás jöhet a magyar boltokban, az első lánc már lépett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Már csak azért is, mert az első lánc már nyilvánosságra is hozta, hogy továbbadja a kedvezményt a vásárlók felé. Az Aldiról van szó, ami már január közepén jelezte, hogy 12-féle friss sertéshús árát mérsékli 2026. január 15-től, átlagosan több mint 7 százalékkal.

Igaz, a vizsgálatok ennél nagyobb mérséklődést tártak fel a beszerzési áraknál.

Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – állítja az AKI honlapján közzétett jelentés.

Adataik alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva.

A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint 10 százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20 százalékkal.

A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.

A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve.

Nagyon megéri tehát figyelni a bolti árakat, hogyan alakulnak az érintet termékeknél a Lidl, SPAR, Tesco, Aldi és a többi lánc polcain. Fogyasztói szempontból biztosan elvárható, hogy a beszerzésnél beállt áresés legalább részben látszódjon a boltokban is.

Más termékkörnél azonban már nem ennyire kedvező a helyzet. Az AKI elemezte a baromfipiacot is és összesítésük szerint

a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára.

Sőt, a ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3 százalékkal drágult egy év alatt. Érdekes, hogy a nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában